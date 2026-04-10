Vừa thấy con dâu trong khách sạn, mẹ chồng liền đổi thái độ, dúi vào tay 50 triệu kèm lời khẩn cầu gây sốc

Tâm sự 10/04/2026 20:30

Tôi đã 47 tuổi, kết hôn đã 25 năm. Tôi với chồng có một con trai và một con gái. Con gái tôi theo chồng sống xa nhà. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng ngưỡng mộ cho tằng tôi hạnh phúc sung túc. Chỉ có tôi là người trong cuộc nếm trái đắng.

Chồng tôi là sếp, ra ngoài hô mưa gọi gió, ai cũng nể trọng cúi đầu. Nhưng không ai biết ông ấy là người chồng tệ bạc với vợ con, gia trưởng làm khổ người thân. Dù kiếm được nhiều tiền, cho con cái đi du học, nhưng chồng tôi có tính tình rất tệ.

 

Tôi làm vợ bao nhiêu năm nhưng chỉ được chồng coi như một người giúp việc, luôn phải làm theo lời ông ấy. Trong nhà, chỉ có chồng tôi được lên tiếng, không ai được cãi ông ấy. Đến cả giờ giấc ăn cơm, đi ngủ thì chúng tôi cũng phải nghe theo chồng. Khi con tôi còn nhỏ, nếu làm gì trái lời bố thì cả tôi và con đều phải chịu cảnh đòn roi.

Đến khi trưởng thành, hai con của tôi chẳng đứa muốn về nhà. Con gái đi theo chồng thì chồng tôi không ngăn được. Chỉ có con trai lấy vợ thì bắt buộc phải về sống cùng chúng tôi. Con trai tôi đương nhiên không muốn nhưng vì chồng tôi có quyền có thế nên nó cũng không thể cãi lời. Biết cảnh khổ khi sống với chồng, tôi càng thương con dâu hơn.

Vừa thấy con dâu trong khách sạn, mẹ chồng liền đổi thái độ, dúi vào tay 50 triệu kèm lời khẩn cầu gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ, con trai tôi qua đời sau khi lấy vợ, để lại vợ con. Tôi hết lời ủi an con dâu, cả hai nương tựa vào nhau trong căn nhà lạnh lẽo. Con dâu còn nói với tôi sẽ ở vậy nuôi com, không tái giá. Tôi thì nghĩ con dâu còn trẻ tuổi, sao phải sống một mình. Tôi khuyên nó nên hẹn hò rồi lấy chồng, tôi sẽ nuôi cháu nên người.

Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện. Tôi đã có nhân tình bên ngoài nhiều năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi chồng đi vắng. Nếu chồng tôi biết chuyện thì tôi thê thảm.

Sau khi về nhà, con dâu nói có một mối tình cho vui, chứ không muốn kết hôn. Nó nói xài tiền của bố chồng vẫn thoải mái hơn. Tôi hiểu vì tôi và con dâu cũng giống nhau, đều không có khả năng kiếm tiền. Nếu chúng tôi ra ngoài thì chắc chắn sống trong nghèo khổ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm là sau ngày hôm đó, con dâu bắt đầu hăm dọa tôi để đòi tiền. Nếu không may, chuyện tôi ngoại tình bị con dâu phanh phui thì người vợ bất hạnh như tôi phải làm sao đây?

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị chồng ghẻ lạnh ngay đêm tân hôn vì một hành động bị coi là "hư hỏng", nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ không rời

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đám cưới tặng vàng đeo kín người, đêm tân hôn mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng nói đúng một câu khiến con dâu "ngã quỵ"

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn chiếu mệnh, tài lộc kéo đến tận cửa, kiếm được bộn tiền, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/4/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, trúng số độc đắc đổi đời tiền nhiều như nước, ngồi ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Vừa thấy con trai mới sinh chồng đã bỏ đi, mẹ chồng "tái mặt" rút máy gọi luật sư sang tên hết tài sản cho cháu

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ chúc phúc, tôi chỉ thì thầm một câu khiến cô dâu "xanh mặt" muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm

Giá vàng hôm nay, ngày 10/4/2026: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc, nhưng người mua 'đu đỉnh' lỗ vẫn 21,2 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 11/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nuôi 2 con tự kỷ sau ly hôn, tôi "ngã quỵ" trước đề nghị của chồng cũ sau 1 năm biệt tích

Ngày tôi đi bước nữa, chồng cũ mướn cả đoàn xe chở gia đình đến dự, mẹ anh vừa cầm mic cả hôn trường đã "nín thở"

Thở phào khi vợ vô sinh tự nguyện bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

