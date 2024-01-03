Sau thông tin bị công ty ép chia tay, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lộ ảnh tôn lên tướng phu thê, nhìn như vợ chồng thật sự

Sau khi hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhiều lần lộ hình ảnh ngọt ngào bên nhau.

Sau thành công của Ninh An Như Mộng đã mang đến nhiều thành tích đáng tự hào cho Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc, cặp đôi cũng đang chuẩn bị tham gia vào các đoàn phim mới, đồng thời cũng sẽ kết đôi với những người bạn diễn khác giới mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chuyện tình của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn để lại nhiều nghi vấn cho khán giả. Chuyện tình của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết, trong quá trình quay phim, cặp đôi chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi có nhiều cử chỉ thân mật với nhau cả ở trên phim lẫn người đời. Sự ăn ý trong diễn xuất của cả hai khiến khán giả tin rằng tình cảm giữa họ không đơn thuần chỉ là diễn.

Thậm chí, có paparazzi tiết lộ cặp đôi Ninh An Như Mộng đang hẹn hò. Cặp đôi không ít lần bị chụp ảnh đi hẹn hò hay có những hành động ngọt ngào dành cho nhau tuy nhiên lại chưa một lần lên tiếng về vấn đề này làm khán giả rất đỗi nóng lòng. Trên trường quay, cả 2 có nhiều hành động ngọt ngào dành cho nhau. Cách đây vài ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Trương Lăng Hách đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Bạch Lộc. Không chỉ vậy, một số nguồn tin còn khẳng định, cặp đôi bị công ty quản lý của Bạch Lộc ép phải chia tay.

Thậm chí, có paparazzi tiết lộ cặp đôi Ninh An Như Mộng đang hẹn hò. Cặp đôi ngôi sao bị công ty quản lý ép buộc phải chia tay. Nếu không chia tay với Trương Lăng Hách, sự nghiệp diễn xuất sau này của Bạch Lộc sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chưa từng lên tiếng về vấn đề này. Có thông tin, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách bị công ty quản lý ép buộc phải chia tay. Cơn sốt Ninh An Như Mộng chưa dừng lại thì mới đây, cặp đôi lại vừa là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Được biết, không lâu trước đây, loạt hình ảnh trong quá khứ của Trương Lăng Hách bất ngờ được đào lại. Trong hình ảnh, mỹ nam họ Trương chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại gây ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai, thanh tuấn. Bức ảnh trong quá khứ của Trương Lăng Hách được cho có nhiều nét giống Bạch Lộc của thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều đáng nói là gương mặt của Trương Lăng Hách trong quá khứ lại có nhiều nét giống Bạch Lộc của thời điểm hiện tại. Khi nhìn qua loạt ảnh này, không ít khán giả phải thốt lên đầy bất ngờ vì tưởng đây là hình ảnh khi... Bạch Lộc giả trai. Hiện những hình ảnh trong quá khứ của Trương Lăng Hách tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ 3 diễn viên trong An Ninh Như Mộng. Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Khi còn học đại học, Trương Lăng Hách vô tình gặp gỡ, trò chuyện với 1 người quản lý trong showbiz. Từ cuộc trò chuyện này, anh bỗng có hứng thú với làng giải trí, đặc biệt là công việc diễn xuất. Năm 2019, Trương Lăng Hách quyết định bước chân vào showbiz, ra mắt với tác phẩm phim dài tập Thiếu Nữ Đại Nhân. Năm 2022, nam diễn viên trẻ mới bật lên nhờ vai diễn ấn tượng trong Thương Lan Quyết. Và năm 2023 là Ninh An Như Mộng với Bạch Lộc.

Hậu chia tay Trương Lăng Hách, Bạch Lộc ngọt ngào bên mỹ nam khác, hóa ra là người quen cũ Khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa đã được cư dân mạng yêu thích. Và tiếp tục được “đẩy thuyền” mạnh khi song ca trong đêm hội cuối năm của đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thong-tin-bi-cong-ty-ep-chia-tay-bach-loc-va-truong-lang-hach-lo-anh-ton-len-tuong-phu-the-nhin-nhu-vo-chong-that-su-641942.html