Hậu chia tay Trương Lăng Hách, Bạch Lộc ngọt ngào bên mỹ nam khác, hóa ra là người quen cũ

Mới đây, ngày 31-12, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa tiếp tục tái hợp đặc biệt khiến khán giả tan chảy khi song ca bài hát Yêu Điên Cuồng trong đêm hội cuối năm của đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc). Không những vậy, trong suốt quá trình biểu diễn, Phạm Thừa Thừa thường dành ánh mắt trìu mến, đong đầy tình cảm hướng về phía Bạch Lộc.

Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Chạy đi người anh em (Keep running phiên bản Trung Quốc), Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa là bộ đôi ăn ý. Nên dù chưa từng tham gia một bộ phim chung nhưng độ hot và số lượng fan 'đẩy thuyền' cũng không hề thua kém bất kỳ cặp đôi màn ảnh nào.

Trước đó khi tham gia Keep running, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa thường hay hay dành những cử chỉ quan tâm đối phương, độ ăn ý của của hai cũng khiến cư dân mạng bất ngờ. Trước sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa cho biết: "Bản thân cả hai đều là những diễn viên trẻ nhất của đội hình khách mời nên có một sự ngầm hiểu và ăn ý hơn trong các trò chơi."

Riêng Bạch Lộc được cư dân mạng ưu ái với biệt danh 'nữ hoàng tạo chemistry' khi cô nàng đứng bên cạnh bất kỳ nam diễn viên nào cũng đều tạo ra những phản ứng hóa học ngọt ngào.

Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa từng tham gia Keep running cùng nhau.

Những năm gần đây, Bạch Lộc là cái tên nổi bật của Cbiz sau nhiều tác phẩm gây chú ý như Châu Sinh Như Cố, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng. Trong khi đó Phạm Thừa Thừa cũng không hề thua kém.

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m85 và gương mặt điển trai, rạng rỡ. Anh gây chú ý vì là em trai của Phạm Băng Băng khi gia nhập showbiz. Trong 5 năm hoạt động từ 2018, Phạm Thừa Thừa hoạt động trong vai trò ca sĩ - rapper và lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành tựu nhất định.

Phạm Thừa Thừa gây chú ý vì là em trai của Phạm Băng Băng khi gia nhập showbiz.

Hiện, Phạm Thừa Thừa được đánh giá là cái tên ngôi sao giải trí tiềm năng của Cbiz, gần như thoát khỏi mác "em trai Phạm Băng Băng" bấy lâu. Ở lĩnh vực âm nhạc, sao nam sinh năm 2000 được nhiều nhà sản xuất ngỏ ý hợp tác bởi khả năng hút fan, cách cư xử lịch thiệp và đặc biệt tính cách hài hước.

Phạm Thừa Thừa đang là thành viên chính thức của show giải trí lâu đời Keep Running ăn khách bậc nhất Trung Quốc. Anh từng góp mặt trong các chương trình Đối tác trào lưu 2, Thanh xuân du hoàn ký 2, Đàn ông làm việc nhà 2, Tôi muốn sống thế này, Bạn ơi hãy lắng nghe...

Phạm Thừa Thừa được đánh giá là cái tên ngôi sao giải trí tiềm năng của Cbiz, gần như thoát khỏi mác "em trai Phạm Băng Băng" bấy lâu

Riêng trong lĩnh vực diễn xuất, Phạm Thừa Thừa có sự đột phá với vai diễn chính trong Godspeed: Chưa Thạo Đường Đời. Những vai diễn trước đó của anh cũng được đánh giá có màu sắc, sự đầu tư và làm việc nghiêm túc dù khả năng diễn xuất còn hạn chế. Chỉ trong 5 năm gia nhập Cbiz, em trai Phạm Băng Băng đã góp mặt trong 10 tác phẩm và mỗi vai diễn mới đều có sự tiến bộ rõ rệt.

Tạo hình của Phạm Thừa Thừa trong phim Thời Gian Bị Lãng Quên.

Phạm Thừa Thừa tham gia dự án phim Muốn Mãi Mãi Yêu hợp tác với Dương Tử, dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 1 - 2024.

Bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu do Phạm Thừa Thừa và Dương Tử đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 1 - 2024. Có thể nói, đây là một cơ hội với Phạm Thừa Thừa được công chúng biết đến nhiều hơn khi hợp tác cùng nữ diễn viên đang hot Dương Tử.