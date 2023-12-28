Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng là một trong số đó, cả hai quen biết và dần nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác quay phim Ninh An Như Mộng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi thường bắt cặp những lúc hẹn hò riêng tư.

Phóng viên này còn tiết lộ lý do đưa ra là vì Bạch Lộc khi ấy có nhiều phim sắp ra mắt, đơn cử như Dĩ Ái Vi Doanh. Việc được "đẩy thuyền" với Trương Lăng Hách sẽ khiến danh tiếng Bạch Lộc và bộ phim bị ảnh hưởng về sau, cũng rất khó để tuyên truyền. Điều này cũng dễ dàng xảy ra tương tự với bản thân Trương Lăng Hách.

Tuy nhiên mới đây trên Weibo, từ khóa về việc cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang được khán giả quan tâm, thậm chí "leo thang" trên hot search. Cụ thể, một phóng viên nổi tiếng đã tiết lộ việc Bạch Lộc và Trương Lăng Hách từng yêu nhau, thế nhưng sau đó đã bị phía Vu Chính - Hoan Ngu Ảnh Thị yêu cầu chia tay.

Thông tin vừa được đưa ra khiến khán giả tranh cãi kịch liệt. Một số ý kiến cho rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu người được nhắc đến là Vu Chính. Vì trong thời gian qua, Bạch Lộc nghiễm nhiên trở thành "gà cưng" được vị biên kịch nâng đỡ hết mình, đóng chính nhiều dự án phim hot. Nên sẽ không có gì khó hiểu nếu Vu Chính thật sự yêu cầu Bạch Lộc và Trương Lăng Hách dừng lại để nhà gái chuyên tâm phát triển sự nghiệp.

Vu Chính được cho là người chia cắt "đôi uyên ương", khiên dư luận dậy sóng.

Sau khi bộ phim Ninh An Như Mộng lên sóng, người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền” khi Trương Lăng Hách nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho Bạch Lộc. Không những vậy, netizen tinh ý phát hiện Bạch Lộc đứng bên cạnh Trương Lăng Hách luôn là một cô gái e ấp, dịu dàng khác hẳn với hình tượng hài hước, lăn xả trong các chương trình giải trí.

Bạn diễn Vương Tinh Việt cũng xác nhận Trương Lăng Hách và Bạch Lộc có mối quan hệ đặc biệt, trên mức tình bạn.

Được biết tháng 9 năm ngoái, Bạch Lộc bị chụp ảnh qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, thậm chí nữ diễn viên còn có chìa khóa và tự mở cửa vào rất tự nhiên. Cho đến nay, cặp đôi Ninh An Như Mộng chưa một lần nào lên tiếng về thông tin trên, thế nhưng chuyện tình của cả hai vẫn thường xuyên được bàn tán, có nhiều tình tiết mới chỉ thông qua lời của giới phóng viên.

Cặp đôi không ít lần bị chụp ảnh đi hẹn hò hay có những hành động ngọt ngào dành cho nhau.

Tại sự kiện Đêm hội IQIYI diễn ra vào cuối tháng 11, cả hai liên tục không ngồi cùng nhau, liên tục tránh ánh mắt của nhau, hạn chế tương tác. Biểu cảm của Trương Lăng Hách khi Bạch Lộc lên nhận giải khá thờ ơ, không giống cách một người bạn trai nhìn bạn gái. Đỉnh điểm là khi nam diễn viên trực tiếp đăng tải những đoạn cut phỏng vấn được cho là bằng chứng hẹn hò của mình và Bạch Lộc kèm dòng chữ: "Những nhận xét này đều là sai sự thật" làm dấy lên tin đồn cả hai đã chia tay. Thế nhưng, sau đó lại bị bắt trọn khoảnh khắc lén nhìn nhau từ xa, khiến fan không khỏi tiếc nuối và thương cảm.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc công khai lạnh lùng với nhau, nhưng ánh mắt vẫn len lén hướng về nhau khi cùng tham gia sự kiện Đêm hội IQIYI.

Giờ đây thông tin đăng tải trên Weibo một lần nữa khiến nhiều khán giả càng tin vào đồn đoán rằng cặp đôi chia tay là do sức ép từ chính công ty quản lý. Vì cả Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều đang trên đà phát triển sự nghiệp nên việc công khai chuyện tình cảm dường như là điều "cấm kỵ", rất dễ để mất fan. Cho đến hiện tại, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa có phát ngôn gì về chuyện "phim giả tình thật" của cả hai.