Sau 33 năm, nhan sắc lão hóa ngược của yêu tinh nhện trong ‘Tây Du Ký’ khiến netizen choáng váng

Sau 33 năm, nữ diễn viên thủ vai yêu tinh nhện trong “Tây Du Ký” vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, xinh đẹp đầy quyến rũ dù đã hơn 50 tuổi.

Chắc hẳn, những người yêu thích bản truyền hình “Tây Du Ký” năm 1986 không thể quên được tập phim “Rơi nhầm động bàn tơ” với sự xuất hiện của 7 nàng yêu tinh nhện xinh đẹp. Trong đó, nữ diễn viên Diêu Gia thủ vai cô chị cả áo đỏ đầy hung ác gây ấn tượng hơn cả.

Diêu Gia với tạo hình yêu tinh nhện trong 'Tây Du Ký' - Ảnh: Internet

Nhan sắc xinh đẹp của nàng yêu tinh nhện - Ảnh: Internet

Mới đây, trang iFeng bất ngờ đăng tải thông tin và hình ảnh về nữ diễn viên Diêu Gia sau 33 năm. Hiện tại, nàng yêu tinh nhện năm nào đã ngoài 50 tuổi và đang là nhà sản xuất phim, quản lý cấp cao của đài truyền hình Hồ Nam.

Đặc biệt, nhan sắc của Diêu Gia sau hơn 30 năm khiến ai nấy đều phải kinh ngạc vì bà trông vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Thậm chí, trong bức ảnh chụp cùng con trai, cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng cả hai giống như chị em.

Nhan sắc lão hóa ngược của Diêu Gia khiến netizen xứ Trung không ngừng ca ngợi - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên “Tây Du Ký” khá kín tiếng và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Có thể nói, Diêu Gia đang có một cuộc sống viên mãn với gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-33-nam-nhan-sac-lao-hoa-nguoc-cua-yeu-tinh-nhen-trong-tay-du-ky-khien-netizen-choang-vang-345839.html