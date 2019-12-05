Bị nghi mang thai vì lộ bụng to ‘vượt mặt’ tại sân bay, phía Phạm Băng Băng lên tiếng khiến ai nấy đều ‘bật ngửa’

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tại sân bay đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai.
- Bị ‘ghẻ lạnh’ tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đẹp tựa nữ thần trên tạp chí Nga
- Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay
Mới đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh để lên đường đến Los Angeles (Mỹ). Sự xuất hiện của người đẹp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
Ngay sau khi những bức ảnh sân bay của Phạm Băng Băng được đăng tải, chúng đã trở thành đề tài bàn tán trên Weibo. Cụ thể, qua những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” để lộ vòng 2 to bất thường. Thậm chí, nhiều người con tin chắc rằng cô đang mang thai vì bụng to gần như “vượt mặt”.
Trước những ồn ào này, phía công ty của Phạm Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, họ cho biết Phạm Băng Băng đang tăng cân và vòng eo to chính là hậu quả của việc ăn uống không kiểm soát. Kèm theo bài đăng, studio của nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh Phạm Gia đang ăn uống cực hài hước.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Băng Băng vướng tin đồn mang thai. Trước đó, nhiều blogger giải trí còn đăng tải hình ảnh nữ diễn viên đến phòng khám phụ sản. Tuy nhiên, tất cả đều là những thông tin không được xác thực.