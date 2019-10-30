Bị phạt 3100 tỷ vì trốn thuế chưa đủ, Phạm Băng Băng còn phải lao đao với món nợ khổng lồ hơn 2000 tỷ?

Sao quốc tế 30/10/2019 16:07

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng phải gánh một khoản nợ khổng lồ lên tới 600 triệu NDT (khoảng hơn 2000 tỷ đồng).

Năm 2018, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vướng scandal trốn thuế và phải hoàn trả số tiền lên đến 3100 tỷ đồng. Con số khổng lồ này từng khiến làng giải trí châu Á chấn động, còn Phạm Băng Băng thì “ở ẩn” suốt một thời gian dài.

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Diễn viên Phạm Băng Băng vướng scandal trốn thuế hơn 3000 tỷ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, bê bối trốn thuế đã khiến mỹ nhân họ Phạm tổn thất nặng nề và con số không chỉ dừng ở 3100 tỷ. Cụ thể, vì scandal này mà nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ" đã vi phạm hợp đồng với không ít thương hiệu nổi tiếng. Chính vì vậy mà cô đang phải gánh số nợ lên đến 600 triệu NDT (khoảng hơn 2000 tỷ đồng).

Cụ thể, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền một đoạn tin nhắn giữa 2 nhân vật không rõ danh tính về tình hình của Phạm Băng Băng. Theo đó, nội dung của đoạn chat này tiết lộ Phạm Băng Băng đang phải trả tiền bồi thường cho các thương hiệu nổi tiếng cô từng làm đại diện như Louis Vuitton, Cartier, Montblanc… Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng.

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Đoạn tin nhắn nói về khoản nợ khổng lồ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Chưa biết thực hư thông tin này ra sao nhưng netizen xứ Trung đang vô cùng hoang mang. Được biết, thời gian gần đây Phạm Băng Băng đã rục rịch trở lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn hạn chế tham gia các sự kiện trong nước. Trước tin đồn này, Phạm Băng Băng dường như không mấy để tâm, cô thậm chí còn được bắt gặp vui vẻ dạo phố cùng gia đình.

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