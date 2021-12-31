Sao phim 18+ dùng 'da thịt' đổi lấy danh tiếng và cái kết thảm hại khi bị 'bạn giường' phản bội

Sao quốc tế 31/12/2021 16:58

Sao nữ này vì một lựa chọn sai lầm trong quá khứ mà đã dùng cả sự nghiệp sau này của mình đem ra trả giá, đã vậy "bạn giường" khi đó của cô cùng trở mặt, phủ nhận việc quen biết cô.

Đã từ lâu trong showbiz, quy luật "dùng tình đổi vai" đã được sử dụng như một chiêu thức mà những người đẹp không có nhiều tài năng nhưng muốn dấn thân vào ngành giải trí sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái kết mà mình mong muốn, đơn cử là sao nữ trong vũ trụ phim 18+ Nhục Bồ Đoàn - Lam Yến.

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Lam Yến ừng có thời gian lén lút qua lại với vị đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ hay còn được biết đến là bạn trai cũ của Lâm Tâm Như

Trước khi nổi tiếng với Nhục Bồ Đoàn, sao nữ 18+ Lam Yến từng có thời gian lén lút qua lại với vị đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ hay còn được biết đến là bạn trai cũ của Lâm Tâm Như. Tuy vậy, giấy thì không gói được lửa, vì chiếc miệng "không biết điều" của mình mà cô đã vô tình phanh phui tất cả sau khi Nhục Bồ Đoàn ra mắt.

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Lam Yến đã công khai mối quan hệ của mình và Đường Quý Lễ sau 5 năm 'ôm hận'

Theo đó, 5 năm trước khi đóng Nhục Bồ Đoàn, Lam Yến đã quen được Đường Quý Lễ thông qua một người bạn. Sau 2 lần hẹn hò thì Đường Quý Lễ hứa sẽ lăng-xê Lam Yến nhưng cô phải chịu lên giường với ông và tuyệt đối giữ kín chuyện của hai người. Thế là vào lần hẹn hò thứ 4, Lam Yến đã đáp ứng y nhưng lại bị ông quay đi như không quen biết chỉ sau 1 đêm mặn nồng.

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Lam Yến 'thú nhận' đã làm 'chuyện đó' với Đường Quý Lễ 3 lần trong cùng một đêm

"Đêm đó chúng tôi làm 2 lần, sau đó khi hừng đông anh ta yêu cầu 1 'hiệp' nữa. Anh mới muốn kết thúc sớm rồi đuổi tôi đi nhằm tránh ống kính phóng viên." - Lam Yến trả lời trong phỏng vấn độc quyền của phim Nhục Bồ Đoàn 3D. Ngoài ra, cô còn dành lời khen cho "kích cỡ" và độ dẻo dai của Đường Quý Lễ.

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Nhờ màn khoe thân táo bạo của Lam Yến, Nhục Bồ Đoàn 3D đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Hong Kong năm đó

Ngoài cuộc phỏng vấn trên, năm đó Lam Yến còn dùng chiêu trò là "khoe thân" với bạn diễn người Nhật Hiro Hayama ngoài biển để chọc tức tình cũ. Cũng nhờ vậy mà Nhục Bồ Đoàn 3D trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Hong Kong năm đó.

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Tuy nhiên, kể từ sau 'bom tấn 18+' thì danh tiếng của Lam Yến cũng tuột dốc không phanh

Đáng tiếc, kể từ sau "bom tấn 18+" thì danh tiếng của Lam Yến lại tụt dốc thê thảm. Khi được hỏi về Lam Yến, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ đều phủ nhận việc quen biết cô, thậm chí vị đạo diễn này còn tiếc nuối vì năm đó không giữ được Lâm Tâm Như.

Ảnh: Internet

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