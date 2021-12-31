Sao nữ này vì một lựa chọn sai lầm trong quá khứ mà đã dùng cả sự nghiệp sau này của mình đem ra trả giá, đã vậy "bạn giường" khi đó của cô cùng trở mặt, phủ nhận việc quen biết cô.
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Đã từ lâu trong showbiz, quy luật "dùng tình đổi vai" đã được sử dụng như một chiêu thức mà những người đẹp không có nhiều tài năng nhưng muốn dấn thân vào ngành giải trí sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái kết mà mình mong muốn, đơn cử là sao nữ trong vũ trụ phim 18+ Nhục Bồ Đoàn - Lam Yến.
Trước khi nổi tiếng với Nhục Bồ Đoàn, sao nữ 18+ Lam Yến từng có thời gian lén lút qua lại với vị đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ hay còn được biết đến là bạn trai cũ của Lâm Tâm Như. Tuy vậy, giấy thì không gói được lửa, vì chiếc miệng "không biết điều" của mình mà cô đã vô tình phanh phui tất cả sau khi Nhục Bồ Đoàn ra mắt.
Theo đó, 5 năm trước khi đóng Nhục Bồ Đoàn, Lam Yến đã quen được Đường Quý Lễ thông qua một người bạn. Sau 2 lần hẹn hò thì Đường Quý Lễ hứa sẽ lăng-xê Lam Yến nhưng cô phải chịu lên giường với ông và tuyệt đối giữ kín chuyện của hai người. Thế là vào lần hẹn hò thứ 4, Lam Yến đã đáp ứng y nhưng lại bị ông quay đi như không quen biết chỉ sau 1 đêm mặn nồng.
"Đêm đó chúng tôi làm 2 lần, sau đó khi hừng đông anh ta yêu cầu 1 'hiệp' nữa. Anh mới muốn kết thúc sớm rồi đuổi tôi đi nhằm tránh ống kính phóng viên." - Lam Yến trả lời trong phỏng vấn độc quyền của phim Nhục Bồ Đoàn 3D. Ngoài ra, cô còn dành lời khen cho "kích cỡ" và độ dẻo dai của Đường Quý Lễ.
Ngoài cuộc phỏng vấn trên, năm đó Lam Yến còn dùng chiêu trò là "khoe thân" với bạn diễn người Nhật Hiro Hayama ngoài biển để chọc tức tình cũ. Cũng nhờ vậy mà Nhục Bồ Đoàn 3D trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Hong Kong năm đó.
Đáng tiếc, kể từ sau "bom tấn 18+" thì danh tiếng của Lam Yến lại tụt dốc thê thảm. Khi được hỏi về Lam Yến, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ đều phủ nhận việc quen biết cô, thậm chí vị đạo diễn này còn tiếc nuối vì năm đó không giữ được Lâm Tâm Như.
Ảnh: Internet