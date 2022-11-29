Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng mạnh với nét cá tính và thời thượng trên bìa tạp chí thời trang

Sao quốc tế 29/11/2022 13:46

Với lợi thế nhan sắc, Quan Hiểu Đồng đã có màn xuất hiện vô cùng rực rỡ trên bìa tạp chí COSMOPOLITAN.

Mới đây, tạp chí COSMOPOLITAN đã công bố Quan Hiểu Đồng chính là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm số 13 năm 2022. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với tạo hình cá tính và vô cùng khí chất.

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Quan Hiểu Đồng trên bìa tạp chí COSMOPOLITAN - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997 và được biết đến là một diễn viên nổi tiếng từ khi còn bé với loạt vai diễn trong các phim truyền hình đình đám. Khi trưởng thành cô cũng được đánh giá cao về diễn xuất, là một trong những diễn viên theo trường phát thực lực của làng giải trí Hoa ngữ.

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Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, nhan sắc của Quan Hiểu Đồng cũng luôn xếp vị trí cao trên các bảng xếp hạng. Nữ minh tinh được đánh giá là có vẻ đẹp pha trộn giữa ngọt ngào, thời thượng và cổ điển. Đây cũng là yếu tố khiến cho cô được xem là một trong những tiểu Hoa 95 nổi bật nhất.

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Trong bộ ảnh lần này, Quan Hiểu Đồng lựa chọn lối trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt với ánh xanh dương neon cuốn hút. Bên cạnh đó, phục trang cũng khoe khéo được đôi chân dài của nữ diễn viên.

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Cách đây không lâu, có thông tin Lộc Hàm đã đăng ký hôn với Quan Hiểu Đồng và tiến hành tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2023 sắp tới. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho rằng gia đình của Quan Hiểu Đồng đã nhận được 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng) tiền sính lễ.

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Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Quan Thiếu Tăng - bố ruột của Quan Hiểu Đồng đã lên tiếng về tin đồn kết hôn của con gái. Theo đó, ông khẳng định đây là tin giả và cho biết nếu thật sự một ngày nữ diễn viên kết hôn thì gia đình ông sẽ tự mình thông báo đến công chúng.

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