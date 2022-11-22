Dàn mỹ nhân Hoa ngữ và những lần diện đồ 'khó hiểu' trên thảm đỏ: Quan Hiểu Đồng dáng như người mẫu nhưng thích tự 'dìm hàng' bản thân

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao ráo cùng chiều cao lên tới 1m73, thế nhưng ngôi sao Phượng Tù Hoàng lại thường xuyên khiến khán giả ngán ngẩm với phong cách sến rện, khó đỡ.

Quan Hiểu Đồng là một trong những ngôi sao 9X nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên được công chúng ưu ái mệnh danh "em gái quốc dân" nhờ gương mặt đáng yêu, dễ mến.

Tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35, mỹ nhân mặc chân váy đen dài cùng áo sơ mi croptop. Điểm gây chú ý khi chiếc áo bra màu đen bên trong khiến outfit trông xuề xòa đi hẳn. Chưa hết, dây cà vạt cột hờ ở trước ngực cũng làm cô nàng mất điểm.

Xuất hiện trong đêm hội Cosmo, Quan Hiểu Đồng diện áo croptop khoe eo thon kết hợp cùng chân váy xòe. Song bộ trang phục và kiểu tóc khiến cho nữ diễn viên chìm nghỉm giữa giàn mỹ nhân và lộ khuyết điểm khung xung lớn.

Không ít lần "em gái quốc dân" khiến người hâm mộ ngao ngán với style khó đỡ, điển hình nhự bộ cánh xấu khó hiểu này.

Châu Đông Vũ

Ảnh hậu Châu Đông Vũ khiến dân tình phát ngán bởi visual 'dừ chát' cùng combo thời trang thảm hoạ trong những lần tham dự thảm đỏ. Tuy sở hữu thân hình mảnh mai nhưng mỹ nhân Em của thời niên thiếu thường xuyên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về gu thời trang.

Dáng người mảnh mai của Châu Đông Vũ lại rất vô duyên với 2 từ "thời trang" cùng "sang trọng", chẳng bao giờ làm vừa lòng các stylist nổi danh trong giới.

Đường Yên

Đường Yên nhiều lần "chặt chém" thảm đỏ cực gắt với chiếc đầm bồng bềnh, tôn lên vòng eo con kiến. Bà mẹ một con đẹp tựa nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Tuy nhiên, cũng có đôi lần bà xã của La Tấn gây khó chịu khi diện trang phục kém sang trên thảm đỏ.

Sau khi sinh con, Đường Yên nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn, mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô nàng nên chọn một chiếc váy mang lại cảm giác "thẳng đuột" như vậy. Hơn nữa, Đường Yên tuy xinh đẹp nhưng đã không còn trẻ nữa, kiểu tóc cùng chiếc nơ to đùng trên đầu khiến cô trông có vẻ "cưa sừng làm nghé".

Tề Khê

Chủ nhân mới của cúp vàng Kim Kê cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Tề Khê từng khiến nhiều stylist phải ngỡ ngàng khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh quốc tế Bắc Kinh. Bộ váy thùng thình khiến người ta liên tưởng đến lưới đánh cá, lại còn phối với vải ren khiến Tề Khê trông lạc quẻ vô cùng, nhiều netizen dù muốn khen ngợi nữ diễn viên văn nghệ này cũng chẳng biết tìm ưu điểm ở đâu.