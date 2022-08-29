Rộ tin "đôi bạn Bắc phiêu" Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim chuyển thể cổ trang mới

Sao quốc tế 29/08/2022 15:00

Mới đây, thông tin đôi bạn thân Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng sẽ hợp tác trong dự án cổ trang chuyển thể mang tên Đúng Lúc Gặp Mưa Không Ngớt được lan truyền rộng rãi.

Mới đây, thông tin "đôi bạn Bắc phiêu" Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng đóng cặp trong dự án cổ trang chuyển thể mới mang tên Đúng Lúc Gặp Mưa Không Ngớt đã được lan truyền rộng rãi. 

Khi thông tin vừa được tung ra, netizen đã "đẩy thuyền" ủng hộ hết mình bởi trước đó Tiêu Chiến và Châu Vũ Đông là cặp đôi vô cùng được yêu thích. Được biết, cả hai đã chơi thân với nhau từ năm 2016. Điểm kết nối giữa cặp đôi là cả hai đều là những người "Bắc phiêu" (người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, từ nơi khác đến lập nghiệp).

Rộ tin 'đôi bạn Bắc phiêu' Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim chuyển thể cổ trang mới - Ảnh 1

 Điểm kết nối giữa cặp đôi là đều là những người "Bắc phiêu" (người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, từ nơi khác đến lập nghiệp).

Ảnh: Internet

Theo đó, Tiêu Chiến vừa đóng máy Vùng Biển Trong Mơ cùng Lý Thấm chưa bao lâu thì rộ tin sẽ tham gia dự án cổ trang mang tên Đúng Lúc Gặp Mưa Không Ngớt. Đây là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trầm Tiêu Chi.  

Nếu tin đồn về lần hợp tác của đôi bạn "Bắc phiêu" thành sự thật, rất có thể khán giả sẽ được nhìn thấy họ trên màn ảnh vào năm 2023. Đa phần netizen đều háo hức và trông đợi sự tương tác của đôi bạn thân này trên màn ảnh. Dù chơi chung với nhau trong thời gian khá dài nhưng từ trước đến nay cả hai đều chưa góp mặt cùng nhau trong bất kì dự án nào. Hiện tại, cả hai đang bận rộn với rất nhiều dự án phim truyền hình sắp ra mắt. 

Rộ tin 'đôi bạn Bắc phiêu' Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim chuyển thể cổ trang mới - Ảnh 2

Đa phần netizen đều háo hức và trông đợi sự tương tác của đôi bạn thân này trên màn ảnh.

Ảnh: Internet

Tiêu Chiến không chỉ vừa đóng máy Vùng Biển Trong Mơ mà vẫn còn một phim chưa ra mắt là Ngọc Cốt Dao. Hiện tại thông tin về thời điểm lên sóng và nội dung phim vẫn còn là ẩn số. Châu Vũ Đồng hiện tại cũng đang bận rộn cho dự án sắp tới mang tên Tình Yêu Mà Thôi. Trong phim, cô đóng cặp cùng nam diễn viên Tinh Hán Xán Lạn - Ngô Lỗi. 

 

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