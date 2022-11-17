Xuất hiện tại sự kiện, Quan Hiểu Đồng chiếm trọn spotlight với đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà

Sao quốc tế 17/11/2022 20:55

Nhan sắc của Quan Hiểu Đồng tại sự kiện khiến netizen đứng ngồi không yên.

Quan Hiểu Đồng là sao nữ được biết đến từ khi còn là diễn viên nhí, năng lực diễn xuất của cô luôn được đánh giá cao. Cùng với đó là nhan sắc thanh tao, đậm chất cổ điển, pha giữa sự ngọt ngào và quyến rũ giúp Quan Hiểu Đồng sở hữu đầy đủ yếu tố để được xem là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán" thế hệ mới.

Xuất hiện tại sự kiện, Quan Hiểu Đồng chiếm trọn spotlight với đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Mới đây xuất hiện tại một sự kiện, Quan Hiểu Đồng đã rất biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh khi mặc một chiếc váy đen mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, kiểu tóc tinh tế và điểm ăn tiền nhất vẫn chính là đôi chân dài thẳng tấp đẹp không tì vết của mỹ nhân này. 

Xuất hiện tại sự kiện, Quan Hiểu Đồng chiếm trọn spotlight với đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà - Ảnh 2
 Đôi chân đẹp miễn chê của mỹ nhân họ Quan - Ảnh: Internet

Mặc dù sở hữu đôi chân “ăn tiền” nhưng Quan Hiểu Đồng lại thường xuyên bị mỉa mai mỗi lần lên đồ đi sự kiện. Đơn cử như trường hợp gần đây,  Quan Hiểu Đồng xuất hiện tại thảm đỏ của Lễ trao giải Kim Kê trong set đồ đen - trắng.  Nữ diễn viên bị đánh giá là chọn đồ xuề xòa, chưa hợp dáng.

Xuất hiện tại sự kiện, Quan Hiểu Đồng chiếm trọn spotlight với đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà - Ảnh 3
Outfit khiến cô mất điểm tuyệt đối tại Lễ trao giải Kim Kê - Ảnh: Internet

Bộ trang phục không chỉ để lộ phần eo kém thon của cô nàng mà còn trông thiếu chỉn chu khi phối bra đen mặc lót phía trong chiếc sơ mi crop top màu trắng. Bộ trang phục này ngay lập tức nhận về vô số phàn nàn từ cộng đồng mạng.

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