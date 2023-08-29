Động thái của Bạch Lộc khi bị réo gọi giữa lùm xùm của hai nữ diễn viên

Giữa lùm xùm tranh cãi của Lý Thấm và Lý Nhất Đồng, Bạch Lộc đã có động thái gây chú ý mới đây.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ bùng nổ cuộc tranh luận trái chiều liên quan tới thành tích của hai nữ diễn viên, cụ thể là Lý Thấm và Lý Nhất Đồng. Được biết, 2 mỹ nhân Hoa ngữ này đều từng là nữ chính phim bạo, chính vì thế, fan của hai nhà không ngừng tranh cãi để bảo vệ thần tượng. 2 mỹ nhân Hoa ngữ này đều từng là nữ chính phim bạo, chính vì thế, fan của hai nhà không ngừng tranh cãi để bảo vệ thần tượng. Trong năm 2023, Lý Nhất Đồng có tác phẩm Cuồng Phong được đánh giá là tác phẩm bạo với chỉ số Baidu là 150 nghìn, chỉ số wechat là 54 nghìn. Lý Thấm cũng không hề kém cạnh khi sở hữu tới ba bộ phim lọt top 10 tác phẩm có rating CVB cao nhất trong dàn tiểu hoa 90. Phải điểm mặt qua các tác phẩm như Nhân Sinh Chi Lộ, Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Cẩm Tú Ương Ca.

Thế nhưng, điểm chung của 2 mỹ nhân này chính là điểm Douban bị đánh giá cực thấp. Lý Nhất Đồng có Ly Ca Hành đạt 4.9 điểm và Bán Yêu Khuynh Thành đạt 5.5 điểm. Trong khi đó, Lý Thấm có Cẩm Tú Ương Ca cũng chỉ được chấm 5.4 điểm Douban. Nhiều người hâm mộ còn so sánh về đời tư của cả hai. Fan đưa ra dẫn chứng về việc Lý Nhất Đồng từng gây sốc khi bị tố khai gian tuổi, lộ năm sinh thật là 1988, tên thật là Lý Tuyết. Còn về phần Lý Thấm từng gặp không ít trở ngại khi bị so sánh với "trái mướp đắng" vì sự nghiệp nhiều gian nan, khó khăn, khó mà bật lên được. Ngoài ra, cả hai nhận khá nhiều chê bai về nhan sắc vì ngoại hình nhạt nhòa, không gây ấn tượng với khán giả.

Lý Nhất Đồng từng gây sốc khi bị tố khai gian tuổi. Lý Thấm từng gặp không ít trở ngại khi bị so sánh với "trái mướp đắng". Trên diễn đàn vẫn đang diễn ra màn tranh luận sôi nổi. Thế nhưng, một nhân vật không liên quan đến chủ đề bàn tán lại được nhắc đến chính là Bạch Lộc. Lí do được đưa ra là khoảng thời gian đầu khi mới xuất đạo, Bạch Lộc thường bị so sánh với Lý Thấm và Lý Nhất Đồng bởi khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Bạch Lộc bất ngờ được nhắc đến trong màn tranh luận của fans Lý Thấm và Lý Nhất Đồng. Dù bị réo tên liên tục, Bạch Lộc vẫn chưa từng lên tiếng để bày tỏ quan điểm cá nhân. Thay vào đó, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố chỉ cập nhật những hình ảnh hậu trường xinh đẹp và thần thái làm việc chuyên nghiệp của mình để chiêu đãi người hâm mộ. Nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố chỉ cập nhật những hình ảnh hậu trường xinh đẹp và thần thái làm việc chuyên nghiệp khi bị réo tên. Trước đó, cư dân mạng từng nhiều lần nhận xét Lý Nhất Đồng, Bạch Lộc cùng với Lý Thấm có nhiều nét rất giống nhau. Tuy có nhiều điểm giống nhau về phần ngoại hình nhưng sự nghiệp của ba mỹ nhân Hoa ngữ này lại dường như phát triển theo các chiều hướng khác nhau.

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