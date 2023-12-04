Nữ diễn viên đang trang điểm, tạo kiểu tóc để ghi hình nhưng đột ngột chóng mặt, nhức đầu dữ dội và được nhân viên đỡ vào vào phòng nghỉ. Cô qua đời 40 phút sau đó dù được cấp cứu kịp thời

Theo thông tin từ VietNamNet, truyền thông Malaysia đưa tin, nữ diễn viên Queenzy Cheng đột ngột qua đời khi đang ghi hình một chương trình giải trí ngày 28/11. Nguyên nhân dẫn đến cái chết do Queenzy Cheng sử dụng máy sấy tóc và tạo kiểu quá lâu dẫn đến sốc nhiệt và phình mạch máu não.

Tối 29/11, em gái Queenzy Cheng xác nhận nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên là "vỡ động mạch não". Trước đó, Queenzy đang trang điểm, tạo kiểu tóc để ghi hình nhưng đột ngột chóng mặt, nhức đầu dữ dội và được nhân viên đỡ vào vào phòng nghỉ. Cô qua đời 40 phút sau đó dù được cấp cứu kịp thời. Nữ diễn viên Queenzy Cheng Gia đình Queenzy Cheng đau buồn và bất ngờ trước sự ra đi của cô. Em gái Queenzy cho biết, nữ diễn viên có lối sống lành mạnh và giữ thói quen tập thể thao mỗi ngày nên sức khỏe luôn tốt, không mắc bệnh nền.

Bác sĩ Malaysia Cui Yaohao cho biết các báo cáo chỉ ra Queenzy Cheng xuất hiện triệu chứng đau đầu và nôn mửa sau khi sấy và tạo kiểu tóc. Điều này chứng minh sử dụng nhiệt trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Queenzy đang trang điểm, tạo kiểu tóc để ghi hình nhưng đột ngột chóng mặt, nhức đầu dữ dội và được nhân viên đỡ vào vào phòng nghỉ. Cô qua đời 40 phút sau đó dù được cấp cứu kịp thời Dẫn tin từ Thời báo Văn học Nghệ thuật, Queenzy Cheng sinh năm 1986, có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí khi ra mắt công chúng lúc mới 8 tuổi. Sau đó cô cũng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và ca hát khác nhau. Cô thành lập nhóm nhạc nữ mang tên M-Girls vào năm 2001 và nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Ngoài ra, Queenzy Cheng còn nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình tạp kỹ và chương trình giải trí. Cách đây không lâu, cô vừa tham dự buổi họp báo của bộ phim truyền hình Tết Nguyên đán 2024 "Celebrity Reality Show" của Octave Space vào tháng trước. Trong phim, cô vào vai một trong ba chị em - với Chen Ziying và Xiao Xinyun. Bộ phim đang rất được mong chờ ra mắt nhưng nay tin dữ của Queenzy Cheng đã khiến dư luận xôn xao liệu tương lai của dự án này sẽ ra sao.

Nữ diễn viên 31 tuổi đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với chứng chán ăn, cơ thể gầy gò trước khi mất khiến công chúng bàng hoàng Nguyên nhân về cái chết của nữ diễn viên không được công bố. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán nữ nghệ sĩ qua đời vì bạo bệnh. Trước khi qua đời, cô xuất hiện với ngoại hình gầy gò, nước da xanh xao.

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