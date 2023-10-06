Ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện tại một phòng khám đã gây ra biến chứng cục máu đông, dẫn đến đột quỵ và cướp đi mạng sống của người đẹp.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Mail, Jaquelin Carrieri, 48 tuổi, người Argentina, được người thân xác nhận đã qua đời ngày 1/10 sau một cơn đột quỵ được cho là do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Truyền thông địa phương đưa tin, ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện tại một phòng khám giấu tên ở Los Angeles (bang California, Mỹ) gây ra biến chứng cục máu đông, dẫn đến đột quỵ và cướp đi mạng sống của người đẹp Argentina.

Người đẹp Jaquelin Carrieri

Dẫn tin từ The Sun, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của người đẹp. Hiện, các con của cô là Chloe và Julian đang ở cùng cô ở Mỹ vào thời điểm mẹ qua đời.

Cũng theo nguồn từ Daily mail, người đẹp Jacquelin sinh năm có rất nhiều người ngưỡng mộ bởi cô không chỉ xinh đẹp mà còn được đánh giá là người phụ nữ tài năng, vị tha. Ngoài vai trò người mẫu, cô còn là diễn viên sân khấu, từng tham gia các vở kịch nổi tiếng của Argentina.

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Lomas de Zamora và là một nữ doanh nhân tài năng. Cô thành lập một thương hiệu thời trang cao cấp, tài trợ cho các nữ hoàng sắc đẹp trong vùng sử dụng trang phục miễn phí trong vài năm.

Jaquelin Carrieri giành vương miện hoa hậu tại một cuộc thi sắc đẹp ở Argentina năm 1996. Cuộc thi nhan sắc mà cô từng tham gia đăng bài viết thông báo tin sốc về sự ra đi của cô trên Instagram cùng với lời chia buồn. "Từ Reinas de San Rafael, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Jaquelin trong thời gian khó khăn này".

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