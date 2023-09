Nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong sinh ngày 8/6/1942 tại Jangseong-gun, Jeollanam-do. Ông ra mắt khán giả với vai trò diễn viên lồng tiếng trong đợt tuyển dụng công khai lần thứ hai của đài MBC năm 1965. Sau đó, ông gia nhập một đoàn kịch do đàn anh cùng quê Cha Eom Seok đứng đầu và mở rộng sự nghiệp diễn viên khi lần lượt xuất hiện trong các vở kịch như "Cat in the mud",...

Nam diễn viên Byun Hee Bong đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi xuất hiện trong nhiều tác phẩm như phim truyền hình "Đệ Nhất Cộng hòa" (1981), "500 năm triều đại Joseon: Seoljungmae" (1985), "Bình minh rực rỡ" (1995),...

Ông Byun Hee Bong đã nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 27 cho bộ phim "The Host". Để ghi nhận những đóng góp của ông cho các lĩnh vực văn hóa đại chúng khác nhau, ông đã nhận được Huân chương Văn hóa Eungwan - giải thưởng danh giá nhất của chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020.

Byun Hee Bong cũng có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Bong Joon Ho - đạo diễn đầu tiên người Hàn Quốc giành được giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2020. Byun Hee Bong từng làm việc với đạo diễn Bong Joon Ho từ bộ phim đầu tay "The Dog of Flanders" (2000) đến "Memories of Murder" (2003), "The Host" (2006) và phim Netflix "Okja" (2016). Được biết, Byun Hee Bong và đạo diễn Bong Joon Ho gặp nhau lần đầu vào năm 1999.

Tang lễ của nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 tới đây, tại nhà tang lễ bệnh viện Samsung Seoul. Linh cữu sẽ được an táng tại Công viên tưởng niệm Seoul.