Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó

Sao quốc tế 18/09/2023 15:39

Sáng ngày 18/9, tờ Chosun Ilbo đưa tin, nam diễn viên gạo cội giới giải trí xứ Hàn Byun Hee Bong (tên thật Byeon In Cheol) đã qua đời vào sáng cùng ngày, hưởng thọ 81 tuổi.     

Theo giới giải trí, ông Byun Hee Bong qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy khi kiểm tra sức khỏe trước khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình năm 2017 "Mr. Sunshine" (Quý ngài Ánh Dương). 

Trước đó, khi xuất hiện trong chương trình "Niger Charm" của tvN, phát sóng vào năm 2019, ông Byun Hee Bong từng chia sẻ cuộc đấu tranh của mình với căn bệnh này và nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả. 

Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 1Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 2

Nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong sinh ngày 8/6/1942 tại Jangseong-gun, Jeollanam-do. Ông ra mắt khán giả với vai trò diễn viên lồng tiếng trong đợt tuyển dụng công khai lần thứ hai của đài MBC năm 1965. Sau đó, ông gia nhập một đoàn kịch do đàn anh cùng quê Cha Eom Seok đứng đầu và mở rộng sự nghiệp diễn viên khi lần lượt xuất hiện trong các vở kịch như "Cat in the mud",...

Nam diễn viên Byun Hee Bong đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi xuất hiện trong nhiều tác phẩm như phim truyền hình "Đệ Nhất Cộng hòa" (1981), "500 năm triều đại Joseon: Seoljungmae" (1985), "Bình minh rực rỡ" (1995),...

Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 3Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 4Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 5

Ông Byun Hee Bong đã nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 27 cho bộ phim "The Host".  Để ghi nhận những đóng góp của ông cho các lĩnh vực văn hóa đại chúng khác nhau, ông đã nhận được Huân chương Văn hóa Eungwan - giải thưởng danh giá nhất của chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020.

Byun Hee Bong cũng có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Bong Joon Ho - đạo diễn đầu tiên người Hàn Quốc giành được giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2020. Byun Hee Bong từng làm việc với đạo diễn Bong Joon Ho từ bộ phim đầu tay "The Dog of Flanders" (2000) đến "Memories of Murder" (2003), "The Host" (2006) và phim Netflix "Okja" (2016). Được biết, Byun Hee Bong và đạo diễn Bong Joon Ho gặp nhau lần đầu vào năm 1999.

Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 6

Một diễn viên gạo cội qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy tái phát vốn đã được chữa khỏi trước đó - Ảnh 7

Tang lễ của nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 tới đây, tại nhà tang lễ bệnh viện Samsung Seoul. Linh cữu sẽ được an táng tại Công viên tưởng niệm Seoul. 

Nữ ca sĩ ngừng tim, qua đời sau vài tiếng hút mỡ, bác sĩ phẫu thuật bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát

Nữ ca sĩ ngừng tim, qua đời sau vài tiếng hút mỡ, bác sĩ phẫu thuật bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát

Nữ ca sĩ nổi tiếng đã qua đời sau khi lên cơn đau tim trong quá trình hút mỡ. Nguyên nhân được cho là biến chứng y khoa khi gây mê.

Xem thêm
Từ khóa:   Byun Hee Bong sao hàn Kbiz tin tức sao hàn phim hàn

TIN LIÊN QUAN

Nữ ca sĩ ngừng tim, qua đời sau vài tiếng hút mỡ, bác sĩ phẫu thuật bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát

Nữ ca sĩ ngừng tim, qua đời sau vài tiếng hút mỡ, bác sĩ phẫu thuật bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ 

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ 

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

Tiếc thương nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 17 do sốc phản vệ

Tiếc thương nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 17 do sốc phản vệ

Nam diễn viên trong phim đình đám 'Xin lỗi, anh yêu em' qua đời ở tuổi 37 sau thời gian dài chống chọi với ung thư

Nam diễn viên trong phim đình đám 'Xin lỗi, anh yêu em' qua đời ở tuổi 37 sau thời gian dài chống chọi với ung thư

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 22 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau