Mẹ của Yuliana - bà Purita Torres - xác nhận con gái mất vào ngày 22/8 và được chôn cất tại Nghĩa trang General San Miguel Arcangel ở Iquitos ba ngày sau đó.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Mirror, nữ ca sĩ, nhạc sĩ Yuliana Perea (38 tuổi, người Peru) qua đời sau khi lên cơn đau tim trong quá trình hút mỡ. Nguyên nhân được cho là biến chứng y khoa khi gây mê. Cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.

Gia đình Yuliana hiện đã đệ đơn khiếu nại bác sĩ phẫu thuật John Casado del Castillo với cáo buộc sơ suất y tế trong quá trình phẫu thuật và không cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân của mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Yuliana chết vì phù phổi cấp tính hai bên. Cô không hề nói với gia đình việc mình sẽ thực hiện ca phẫu thuật tại phòng khám ở Loreto.

Vị bác sĩ này bị Cục Điều tra Hình sự Loreto bắt giữ vì tình nghi ngộ sát. Tuy nhiên sau đó, ông đã được thả, và gia đình không đồng ý với quyết định này. Thân nhân của Yuliana muốn bác sĩ phẫu thuật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai sót của mình để không xảy ra thêm trường hợp đau lòng nào nữa.

Bà Purita Torres đau buồn nói với truyền thông: "Chồng tôi gọi điện để nói rằng con gái nhỏ của chúng tôi đã chết, tôi không thể tin đó là sự thật. Thậm chí cả chồng và 2 con của Yuliana cũng không hề hay biết Yuliana qua đời do những biến chứng từ quy trình hút mỡ".

Yuliana được biết đến nhiều nhất khi là thành viên của nhóm Electro Ritmo. Cô nổi tiếng với giọng hát đầy nội lực và sức lôi cuốn. Không chỉ là ngôi sao ca nhạc, cô còn là bác sĩ sản khoa và giữ chức trưởng khoa của Trường Cao đẳng Sản khoa Loreto.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Daily Mail, từng có trường hợp sao nữ tử vong tuong tự sau khi hút mỡ. Cụ thể, nữ diễn viên Aarthi Agarwal, 31 tuổi, đã qua đời vì bị tai biến sau khi phẫu thuật hút mỡ ở New Jersey (Mỹ).

Nữ diễn viên Aarthi Agarwal

Theo quản lý của Aarthi Agarwal, nữ diễn viên này chết do bị ngưng tim tại bệnh viện ở Atlantic City sau khi gặp phải một số vấn đề về hô hấp, hậu quả của những biến chứng khi phẫu thuật hút mỡ.

Cái chết của cô vào cuối tuần qua là một trong những tin sốc đối với công chúng, sau một tháng trải qua ca phẫu thuật hút mỡ ở Mỹ.