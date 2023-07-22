Khi Justyn Vicky cố gắng duỗi chân để nâng người lên với thanh tạ có trọng lượng 400 pound (tương đương 181kg) đè lên vai thì bất ngờ chạm sàn và ngã về phía trước. Thanh tạ với nhiều quả tạ xếp chồng lên nhau đập xuống gáy của anh, huấn luyện viên hỗ trợ đứng phía sau cũng không kịp hỗ trợ.

Tờ Daily Mail đưa tin, Justyn Vicky (33 tuổi) - một vận động viên thể hình nổi tiếng ở Bali - đã qua đời trong một tai nạn cử tạ. Vụ tai nạn xảy ra tại phòng tập The Paradise Bali ở Sanur vào ngày 15/7 khiến anh qua đời ngay sau đó.

Sau vụ tai nạn, Justyn Vicky được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng bị gãy cổ và chèn ép nghiêm trọng các dây thần kinh quan trọng nối tim và phổi. Anh qua đời ngay sau ca phẫu thuật khẩn cấp dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu sống anh.

Anh qua đời ngay sau ca phẫu thuật khẩn cấp dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu sống anh

Bạn bè thân thiết, các chuyên gia thể hình cũng như đồng nghiệp của Justyn Vicky đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với anh trên mạng xã hội sau vụ tai nạn.

Gede Sutarya bày tỏ: "Justyn là một người tốt, lịch sự và hòa đồng. Anh ấy luôn chia sẻ kiến ​​thức về gym. Justyn cũng khuyên những người bạn cùng phòng tập thận trọng và không vượt quá khả năng của mình trong quá trình tập luyện. Tôi mong Justyn sẽ được yên nghỉ trong vòng tay của Chúa".

Bạn bè thân thiết, các chuyên gia thể hình cũng như đồng nghiệp của Justyn Vicky đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với anh trên mạng xã hội sau vụ tai nạn

Phòng tập thể dục Paradise Bali - nơi xảy ra vụ tai nạn - cũng bày tỏ sự thương tiếc với vận động viên thể hình đến từ Đông Java, Indonesia trong một tuyên bố trên Instagram: "Justyn không chỉ là một chuyên gia thể hình, anh ấy còn là ngọn hải đăng của nguồn cảm hứng, động lực và sự hỗ trợ vững chắc. Năng lượng và niềm đam mê thực sự của Justyn trong việc giúp đỡ người khác đã thay đổi cuộc sống của họ, khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Thông qua vô số bài tập, những lời động viên và hướng dẫn tận tình, Justyn đã trở thành một phần không thể thay thế trong hành trình tập thể dục của chúng tôi và gia đình phòng tập của chúng tôi.... Hãy yên nghỉ nhé. Anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim của chúng tôi”.