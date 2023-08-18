Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ 

Sao quốc tế 18/08/2023 13:33

Sau khi thông tin Renata Scotto - giọng nữ cao người Ý - qua đời được đăng tải, công chúng và các nghệ sĩ đều đau buồn, bày tỏ sự thương tiếc và vinh danh nữ huyền thoại âm nhạc.

Tờ New York Times đưa tinRenata Scotto - giọng nữ cao opera - vừa qua đời ở quê nhà Savona, Ý vào ngày 16/08/2023, thọ 89 tuổi. Con trai bà - Filippo Anselmi - xác nhận thông tin với báo giới nhưng không cho biết rõ nguyên nhân bà qua đời. 

Renata Scotto từ lâu đã trở thành một trong những giọng nữ cao nổi tiếng nhất tại Metropolitan Opera. Từ năm 1965 đến năm 1987, bà đã thực hiện hơn 300 buổi biểu diễn với 26 vai diễn tại Met. Sau đó, số lần xuất hiện trên sân khấu của bà giảm dần cho đến khi bà chính thức giã từ sự nghiệp sân khấu sau 50 năm dài cống hiến vào năm 2002.

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ  - Ảnh 1
Renata Scotto trong vai chính trong vở “Norma” của Bellini tại Metropolitan Opera ở New York năm 1981. Từ năm 1965 đến 1987, cô đã thực hiện hơn 300 buổi biểu diễn với 26 vai diễn tại đây - Ảnh: Jack Mitchell/Getty Images

Năm 1960, bà Scotto kết hôn với Lorenzo Anselmi - nghệ sĩ vĩ cầm của dàn nhạc La Scala và họ có với nhau hai người con là Laura và Filippo. Ông Anselmi từ bỏ sự nghiệp riêng để trở thành huấn luyện viên thanh nhạc, ban âm nhạc và quản lý cho vợ mình. Bà Scotto từng nói: “Quyết định lớn nhất mà ông có thể đưa ra là từ bỏ sự nghiệp của mình để cống hiến hết mình cho vợ". Ông Anselmi đã qua đời vào hai năm trước (năm 2021).

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ  - Ảnh 2
Cô Scotto trong vai Musetta trong “La Bohème” tại Metropolitan Opera vào những năm 1980 - Ảnh: John Elbers/Getty Images

Sau khi nghỉ hưu, bà Scotto vẫn tiếp tục giảng dạy ở Viện Hàn Lâm St. Cecilia (Ý) và trường Juilliard (New York, Mỹ) và là đạo diễn sân khấu cho nhiều vở diễn.

Bà cũng đưa ra lời khuyên cho các học trò của mình rút ra kinh nghiệm sống cho bản thân, đặc biệt là các mối quan hệ trong gia đình. Bà lấy ví dụ về ký ức về mẹ mình - Santina - đã giúp bà diễn vai Mimì trong “La Bohème” như thế nào: “Tôi hiểu được nỗi tuyệt vọng ngọt ngào của Mimì và niềm hạnh phúc của cô ấy khi tôi nghĩ đến mẹ Santina.”

 

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