Mẹ của Tần Mai đăng lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật con gái ngày 23/11, đồng thời viết con gái bà mất từ 6 ngày trước. Lần cuối bà chụp ảnh cùng con gái là ngày 17/11, sau khi cô biểu diễn vở Gấu trúc khổng lồ trên sân khấu.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Sohu, diễn viên múa Tần Mai qua đời sau đêm công diễn vở múa Gấu trúc khổng lồ. Thông tin nữ diễn viên mất ở tuổi 21 khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cô không chia sẻ vấn đề bất thường về sức khỏe .

Các vũ công có yêu cầu khắt khe với cơ thể, thường xuyên kiểm soát chế độ ăn uống. Cường độ tập luyện quá mức dẫn đến tình trạng sức khỏe kém, dễ gây kiệt sức.

Gia đình cho rằng lý do Tần Mai qua đời là làm việc quá sức, thường xuyên nhịn ăn giữ dáng. Người thân muốn làm rõ việc ê-kíp Gấu trúc khổng lồ có bắt ép Tần Mai làm việc hay không.

Không chỉ gia đình, khán giả yêu thích Tần Mai yêu cầu Nhà hát Nghệ thuật Thành Đô - nơi nữ diễn viên cộng tác từ lâu - giải thích rõ lý do Tần Mai qua đời trong thời gian sống ở Nhà hát để tập luyện cho vở kịch. Việc nhà hát không đăng cáo phó của Tần Mai cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Ngày mất của Tần Mai trùng với buổi diễn đầu của vở Gấu trúc khổng lồ. Nhiều người còn đăng ảnh chúc mừng nữ diễn viên, không ngờ đó là lần cuối gặp mặt cô.

Theo VietNamNet dẫn nguồn từ Truyền thông Trung Quốc, Tần Mai sinh năm 2002 và được xem là một trong những ngôi sao tiềm năng của nghệ thuật múa cổ truyền xứ Trung. Tần Mai tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải chuyên ngành diễn viên múa cổ truyền Trung Hoa.

Cô từng đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn. Tần Mai còn đạt giải thưởng Hoa Sen danh giá lần thứ 12. Năm 2022, tác phẩm múa Quicksand’s Lost Dream của Tần Mai giành giải nhì trong cuộc thi Tuổi trẻ Hội Xương lần thứ 7.

Tần Mai còn tham gia chương trình tạp kỹ Những chuyến du hành trẻ và thu hút sự chú ý của khán giả với các kỹ năng vũ đạo ấn tượng cùng tính cách sôi nổi, vui vẻ. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Dương Địch hay diễn viên hài Jia Ling đều dành lời khen ngợi cho tài năng của Tần Mai.

Mặc dù tài năng và có những thành tựu nhất định nhưng Tần Mai vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển kỹ năng múa của mình. Một bạn học cùng lớp tiết lộ Tần Mai không mắc bệnh gì về thể chất nhưng cô thường xuyên tự trách mình luyện tập không đủ. Chính vì thế, sức khỏe tinh thần của Tần Mai không ổn định, dẫn đến kiệt sức.

Một số đồng nghiệp của Tần Mai cũng kể rằng để chuẩn bị cho bộ phim Gấu trúc khổng lồ, Tần Mai đã luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Gia đình cũng cho biết cô thường xuyên nhịn ăn để giữ dáng. Tập luyện cường độ cao cùng với việc nhịn ăn đã bào mòn cả tinh thần lẫn thể xác của Tần Mai trong thời gian dài.