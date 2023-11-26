Nhịn ăn để ép cân, nữ diễn viên tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 21, gia đình xót xa khi nhận tin dữ vào đúng ngày sinh nhật của cô

Sao quốc tế 26/11/2023 09:28

Về nguyên nhân qua đời, gia đình cho biết nữ diễn viên trẻ thường xuyên nhịn ăn để ép cân giữ dáng, làm việc quá mức dẫn đến kiệt sức.

Theo Người Lao Động, mới đây, sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên múa nổi tiếng Tần Mai ở tuổi 21 khiến công chúng sốc nặng và cực kỳ xót xa. Truyền thông xứ Trung đưa tin, Tần Mai qua đời khi đang làm việc trong đoàn phim Gấu trúc khổng lồ. 

Trước đó không lâu, vào ngày 17/11, nữ diễn viên vừa hoàn thành một buổi diễn gây được chú ý lớn với khán giả mộ điệu. Tần Mai sinh năm 2002, là ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng với tài năng vũ đạo.

Nhịn ăn để ép cân, nữ diễn viên tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 21, gia đình xót xa khi nhận tin dữ vào đúng ngày sinh nhật của cô - Ảnh 1
Nữ diễn viên múa Tần Mai 

Cô được cho là tài năng mới của nghệ thuật múa cổ truyền xứ Trung, gây chú ý với những màn trình diễn có độ khó cao. Tần Mai cũng có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội lớn và thường xuyên cập nhật các vlog chia sẻ cuộc sống hàng ngày. 

Điều đáng buồn hơn là Tần Mai qua đời vào đúng ngày sinh nhật của mình. Do đó, sự ra đi của cô khiến gia đình, người thân và khán giả xót xa.

Dẫn tin từ VietNamNet, về nguyên nhân qua đời, gia đình cho biết Tần Mai thường xuyên nhịn ăn để ép cân giữ dáng, làm việc quá mức dẫn đến kiệt sức.

Do yêu cầu đặc thù của nghề nghiệp, các diễn viên múa Trung Quốc phải tập luyện ở cường độ cao và có yêu cầu khắt khe về vóc dáng. Việc nhịn ăn để ép cân giữ dáng thường xảy ra với các vũ công ở Trung Quốc.  

Tần Mai sinh năm 2002, là ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng với tài năng vũ đạo. Cô được cho là tài năng mới của nghệ thuật múa cổ truyền xứ Trung, gây chú ý với những màn trình diễn có độ khó cao. Tần Mai cũng có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội lớn và thường xuyên cập nhật các vlog chia sẻ cuộc sống hàng ngày. 

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