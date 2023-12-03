Nguyên nhân về cái chết của nữ diễn viên không được công bố. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán nữ nghệ sĩ qua đời vì bạo bệnh. Trước khi qua đời, cô xuất hiện với ngoại hình gầy gò, nước da xanh xao.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ ngày 2/12, công ty quản lý báo tin nữ diễn viên Rune Ikawa mất ở tuổi 31. Tang lễ của cô tổ chức đơn giản, chỉ có người thân và một vài người bạn đưa tiễn.

Một số fan bất ngờ khi hay tin Ikawa qua đời. Một tuần trước ngày mất, cô đăng ảnh tương tác với người hâm mộ, chia sẻ lịch trình tháng 12. Tuy nhiên, bức ảnh của nữ diễn viên khiến nhiều người lo ngại. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ hốc hác dù trang điểm kỹ, phần vai gầy gò.

Cơ thể gầy gò của nữ diễn viên do chứng chán ăn

Công ty quản lý thông báo Rune Ikawa mất ngày 18/11 nhưng gia đình không muốn công bố sớm, chờ hoàn tất hậu sự. Hiện, thông tin Rune Ikawa qua đời khiến người hâm mộ nữ diễn viên đau buồn.

Cũng theo Tạp chí Phụ nữ mới dẫn từ nguồn trên, nguyên nhân về cái chết của Rune Ikawa không được công bố. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán nữ nghệ sĩ qua đời vì bạo bệnh. Trước khi qua đời, Rune Ikawa xuất hiện với ngoại hình gầy gò, nước da xanh xao. Khi được fan hỏi về lý do bất ngờ sụt cân nghiêm trọng, Rune Ikawa không phản hồi. Vào tháng 7, Rune Ikawa từng chia sẻ rằng cô gặp một vài vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến việc đóng phim. Nữ nghệ sĩ cho biết cô dễ mệt mỏi, chóng mặt và chán ăn.

Rune Ikawa trước khi đối mặt chứng chán ăn.

Rune Ikawa sinh năm 1992, là diễn viên kiêm người mẫu cosplay. Cô từng diễn xuất trong Gia đình tội phạm, Vệ binh cơ quan C2, Tokyo Revengers... Nữ diễn viên cũng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia show truyền hình Wednesday's Downtown.

Nữ diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 21: Đồng nghiệp xót xa kể lại khoảng thời gian ép cân đầy khắc nghiệt Một số đồng nghiệp của nữ diễn viên kể rằng để chuẩn bị cho bộ phim, cô đã luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Gia đình cũng cho biết cô thường xuyên nhịn ăn để giữ dáng.

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