Nữ diễn viên gây sốt màn ảnh Hoa ngữ cuối năm, diễn xuất ăn đứt Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc nhưng vẫn bị 'hứng gạch đá' vì kém duyên

Theo đó, người được nhắc đến không ai khác là Lưu Hạo Tồn - đảm nhận vai nữ chính phim Chệch Quỹ Đạo. Trong phim, nữ diễn viên có nhiều cảnh khóc nhưng không hề khiến người xem thấy nhàm chán. Cảnh khóc, cảnh co giật trong bệnh viện, cảnh bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật,... tất cả đều thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật với khán giả.

Nắm trong tay vô số dự án gây ấn tượng với khán giả trong và ngoài nước, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc luôn là hai cái tên được nhiều người quan tâm và chú ý. Tuy nhiên, hai nữ mỹ nhân vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi khi có lối diễn xuất khoa trương, biểu cảm lố lăng và ánh mắt luôn trợn ngược trong hầu hết mọi tình huống, kỹ thuật diễn xuất cũng không cao, các cảnh cần chiều sâu tâm lý thì không bộc lộ được nhiều. Thậm chí Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc còn bị cư dân mạng còn mang ra so sánh với một nữ diễn mới nổi, một bộ phận khán giả còn cho rằng nữ diễn viên này có nét diễn xuất ăn đứt lứa tiểu hoa lưu lượng.

Cảnh khóc của Lưu Hạo Tồn đang thu hút nhiều sự chú ý.

Ngoài diễn xuất '10 điểm không có nhưng' giọng thoại cùng nhan sắc của Lưu Hạo Tồn cũng là điểm cộng, với tạo hình trong sáng, thanh thuần cô được ví như một “làn gió mới” cho làng giải trí Hoa ngữ. Những tưởng đây sẽ là 'bước ngoặt' lớn trong sự nghiệp, thế nhưng cô nàng vẫn hứng phải nhiều gạch đá từ khán giả.

Được biết, Lưu Hạo Tồn là nữ diễn viên nhiều thị phi bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Cô bị tố khai gian tuổi, EQ thấp với những câu trả lời kém duyên, khiến khán giả phẫn nộ. Ngoài ra, phòng dạy múa của mẹ Lưu Hạo Tồn bị tố khiến học viên nhí chấn thương tới tàn tật nhưng không bồi thường thỏa đáng. Phải đến khi Lưu Hạo Tồn nổi tiếng, vụ việc mới được làm rõ và phía gia đình nạn nhận mới nhận được bồi thường. Chính những điều này có một bộ phận cư dân mạng vì ghét Lưu Hạo Tồn nên nhất quyết không xem phim.

Lưu Hạo Tồn là nữ diễn viên nhiều thị phi bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Một bộ phận cư dân mạng vì ghét Lưu Hạo Tồn nên nhất quyết không xem phim.

Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, đỗ thủ khoa chuyên ngành múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Cô được miêu tả với những nét đẹp truyền thống của người Trung Hoa, một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn nhưng không dễ khuất phục. Vì thế, nữ diễn viên được các đạo diễn lớn ưu ái và nâng đỡ, đặc biệt đạo diễn gạo cội xứ Trung Trương Nghệ Mưu cũng dành lời khen cho diễn xuất của Lưu Hạo Tồn.