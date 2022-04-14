Nữ diễn viên Choi Jung Yoon đau lòng kể về cuộc hôn nhân tan vỡ: 'Con gái tôi vẫn đòi tìm bố'

Sao quốc tế 14/04/2022 17:31

Nữ diễn viên Choi Jung Yoon đau lòng kể về cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng. Con cô thì cứ khóc lên đòi bố, khiến trái tim người mẹ như vỡ ra từng mảnh.

Choi Jung Yoon hiện đang xét xử vụ ly hôn đã tâm sự về những lo lắng của mình. Mới đây, chương trình "Park Won Sook's Let's Live Together" của đài KBS2 đã phát sóng vào ngày 13 với khách mời đặc biệt là nữ diễn viên Choi Jung Yoon.

Nữ diễn viên Choi Jung Yoon đau lòng kể về cuộc hôn nhân tan vỡ: 'Con gái tôi vẫn đòi tìm bố' - Ảnh 1
Cô từ tốn kể lại câu chuyện ly hôn người chồng hiện tại và buồn bã nói: “Khoảng ba năm kể từ khi chúng tôi ly hôn nhau. Báo cũng lên bài. Rất lâu rồi. Và chẳng có gì khác đi cả. Tất nhiên, nếu đã mang mấy đứa nhỏ đến với thế giới này, chúng tôi phải chịu trách nhiệm và tìm ra cách tốt nhất cho sự phát triển của chúng". 

Nữ diễn viên Choi Jung Yoon đau lòng kể về cuộc hôn nhân tan vỡ: 'Con gái tôi vẫn đòi tìm bố' - Ảnh 2
Choi Jung Yoon và con gái - Ảnh: Internet

“Khi bé còn nhỏ, tôi hay nói nói rằng bố nó rất bận rộn với công việc. Bây giờ tôi lại nói rằng bố bỏ đi. Giá như chỉ có chúng tôi, thì tôi sớm đã ly hôn rồi. Nhưng khi con hỏi "Bao giờ bố về", “Tại sao bố tôi không sống với gia đình ?”, tôi lại thấy chạnh lòng". Cô ấy nói con gái mình lộ rõ cảm xúc nhớ nhung và trông chờ bố.

Nữ diễn viên Choi Jung Yoon đau lòng kể về cuộc hôn nhân tan vỡ: 'Con gái tôi vẫn đòi tìm bố' - Ảnh 3
Mỹ nhân họ Choi ly hôn chồng sau 10 năm chung sống - Ảnh: Internet

Được biết, có thông tin cho rằng Choi Jung Yoon kết hôn năm vào năm 2011, nhưng hiện đang tiến hành thủ tục ly hôn với chồng vào năm 2021 sau 10 năm chung sống.

Theo Sport Seoul

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