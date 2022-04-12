"Mỹ nữ không tuổi" Park Bo Young khoe vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương trong bài đăng mới nhất

Sao quốc tế 12/04/2022 23:07

Gần đây "người đẹp không tuổi" Park Bo Young khiến chị em xít xoa với nhan sắc cực phẩm. Ít ai biết bí quyết giữ mãi thanh xuân của cô nàng lại cực kỳ đơn giản.

Park Bo Young đã đăng tải một vài bức ảnh trên Instagram cá nhân vào ngày 11 với dòng trạng thái: "Mì lạnh cho ngày nóng". 

'Mỹ nữ không tuổi' Park Bo Young khoe vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương trong bài đăng mới nhất - Ảnh 1

'Mỹ nữ không tuổi' Park Bo Young khoe vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương trong bài đăng mới nhất - Ảnh 2

Trong ảnh, Park Bo Young đang ăn naengmyeon (mì lạnh Hàn Quốc) tại một nhà hàng. Cư dân mạng không khỏi thốt lên: "Xinh quá", "Em gái này ăn trông cũng dễ thương cực".

Một trong những câu trả lời nổi tiếng của Park Bo Young khi được hỏi bí quyết giữ làn da sáng khỏe, tràn đầy thanh xuân là cố gắng cung cấp đủ độ ẩm từ bên trong lẫn bên ngoài cho da. Giữ nước cho cơ thể bằng cách uống nước ngay cả khi bản thân không khát chính là mẹo mà cô nàng hay chia sẻ cho hội chị em. 

'Mỹ nữ không tuổi' Park Bo Young khoe vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương trong bài đăng mới nhất - Ảnh 3

Lúc tiết trời vào hè, Park Bo Young khuyên chị dem nên dùng kem dưỡng ẩm dạng nước thay vì dạng kem, vì mồ hôi cũng khiến da tiết dầu nhiều hơn. Mặt khác, kem dưỡng ẩm dạng nước có tác dụng thẩm thấu nhanh, khá nhẹ và không gây bít lỗ chân lông.

Được biết, Park Bo Young đã chọn bộ phim "Concrete Utopia" là tác phẩm tiếp theo của cô. "Concrete Utopia" là một bộ phim kinh dị về thảm họa kể về câu chuyện của những người sống sót cuối cùng tập trung trong căn hộ duy nhất còn sót lại ở Seoul sau khi một trận động đất lớn xảy ra. Người hâm mộ đang rất trông chờ màn trở lại của cô nàng trên màn ảnh nhỏ.

Theo DongA

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