Son Ye Jin xuất hiện với phong cách cực sang chảnh, quý phái tại sân bay, sẵn sàng cùng "anh xã" Hyun Bin sang Mỹ hưởng tuần trăng mật

Sau khi khiến người hâm mộ chao đảo với đám cưới trong mơ, mới đây Son Ye Jin và Hyun Bin lại lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng với hình ảnh hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mặt tại Mỹ. Cô dâu Son xuất hiện cực kỳ sang trọng và quý phái, nổi bật tại sân bay.

Vào ngày 12, Son Ye Jin và Hyun Bin rời sân bay quốc tế Incheon, khởi hành đến Los Angeles, Mỹ để hưởng tuần trăng mật muộn.

Son Ye Jin diện chiếc áo khoác trắng kết hợp với áo phông và quần denim trông vừa trẻ trung lại không kém phần sang trọng. Cô nàng cho thấy gu thời trang sân bay không chỉ tinh tế mà còn giản dị, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Visual đỉnh cao của cặp đôi nam thần nữ thần hàng đầu Kbiz đã làm sáng bừng cả góc sân bay.

Được biết, Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào ngày 31 tháng trước, sức hút của cặp sao cùng tuổi (sinh năm 1982) không chỉ gói gọn tại Hàn mà lan mạnh ra các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... Instagram cá nhân của cô dâu tăng thêm gần 250.000 người theo dõi, hiện cán mốc hơn 6,1 triệu lượt.

Theo New1korea

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