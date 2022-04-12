Shin Min Ah hóa "nữ thần mùa xuân", chính thức trở thành "nàng thơ" của thương hiệu túi xách nổi tiếng

Sao quốc tế 12/04/2022 10:34

Không chỉ tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Our Blues", mới đây chị đẹp Shin Min Ah còn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên trong loạt ảnh mới của thương hiệu túi xách nổi tiếng xứ Hàn.

Nữ diễn viên Shin Min Ah mới đây đã hóa thân thành nữ thần mùa xuân bên cạnh muôn hoa rực rỡ sắc màu. 
Shin Min Ah hóa 'nữ thần mùa xuân', chính thức trở thành 'nàng thơ' của thương hiệu túi xách nổi tiếng - Ảnh 1

Shin Min Ah - "nàng thơ" của một một thương hiệu túi xách nữ đã cho thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của mình qua bộ ảnh mới mang tên '"Floral Wonderland".

Trong các bức ảnh được đăng tải, Shin Min Ah diện những chiếc túi đầy màu sắc của Son Jeong Min - một nghệ sĩ được giới thời trang yêu thích.

Shin Min Ah hóa 'nữ thần mùa xuân', chính thức trở thành 'nàng thơ' của thương hiệu túi xách nổi tiếng - Ảnh 2

Shin Min Ah hóa 'nữ thần mùa xuân', chính thức trở thành 'nàng thơ' của thương hiệu túi xách nổi tiếng - Ảnh 3

Đặc biệt, Shin Min Ah khiến người xem bật cười với những kiểu pose dáng nghịch ngợm như úp mặt vào túi.

Được biết, Shin Min Ah hiện đang hẹn hò với Kim Woo Bin vào tháng 7/2015. Ban đầu, chuyện tình của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng theo thời gian, hai ngôi sao đã chứng minh được tình cảm thực sự, trở thành cặp đôi được yêu thích.

Shin Min Ah hóa 'nữ thần mùa xuân', chính thức trở thành 'nàng thơ' của thương hiệu túi xách nổi tiếng - Ảnh 4

Năm 2017, khi Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah ngừng nhận phim mới, cô nàng luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần cho bạn trai.
Shin Min Ah cũng đang tham gia bộ phim truyền hình "Our Blues" của đài tvN với vai Min Seon Ah, người trở về Jeju với những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Trong phim, cô đóng cặp cùng người yêu Kim Woo Bin khiến khán giả càng trông đợi vào cái kết viên mãn của phim.

Theo New1korea

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) tiết lộ màu tóc mới - Liệu đây có phải hint comeback của 4 cô nàng Hắc-Hường không?

Xem thêm
Từ khóa:   Shin Min Ah sao Hàn tin tức sao Hàn sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

'Vợ chồng son' Hyun Bin - Son Ye Jin cho 'bay màu' cặp nhẫn cưới dù mới về chung nhà chưa lâu, netizen 'tá hỏa' khi chú rể 'tay không nhẫn' từ hôm diễn ra 'siêu đám cưới'

'Vợ chồng son' Hyun Bin - Son Ye Jin cho 'bay màu' cặp nhẫn cưới dù mới về chung nhà chưa lâu, netizen 'tá hỏa' khi chú rể 'tay không nhẫn' từ hôm diễn ra 'siêu đám cưới'

Hyun Bin và Son Ye Jin gây náo loạn sân bay Mỹ: Nam tài tử liên tục kéo tay bảo vệ bà xã vì sợ điều này, fan vây kín đón như fanmeeting

Hyun Bin và Son Ye Jin gây náo loạn sân bay Mỹ: Nam tài tử liên tục kéo tay bảo vệ bà xã vì sợ điều này, fan vây kín đón như fanmeeting

"Bạn trai quốc dân" Park Bo Gum tham gia đội chạy bộ "sừng sỏ" nhất nhì showbiz Hàn: Chạy 10km vào sáng sớm chỉ là chuyện nhỏ

"Bạn trai quốc dân" Park Bo Gum tham gia đội chạy bộ "sừng sỏ" nhất nhì showbiz Hàn: Chạy 10km vào sáng sớm chỉ là chuyện nhỏ

Ekip Ngự Giao Ký 2 hé lộ cái kết bị thảm: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa hiểu lầm nhau đến chết mà không có một lời giải thích ?

Ekip Ngự Giao Ký 2 hé lộ cái kết bị thảm: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa hiểu lầm nhau đến chết mà không có một lời giải thích ?

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 26 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?