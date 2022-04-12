Không chỉ tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Our Blues", mới đây chị đẹp Shin Min Ah còn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên trong loạt ảnh mới của thương hiệu túi xách nổi tiếng xứ Hàn.

Nữ diễn viên Shin Min Ah mới đây đã hóa thân thành nữ thần mùa xuân bên cạnh muôn hoa rực rỡ sắc màu.



Shin Min Ah - "nàng thơ" của một một thương hiệu túi xách nữ đã cho thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của mình qua bộ ảnh mới mang tên '"Floral Wonderland".



Trong các bức ảnh được đăng tải, Shin Min Ah diện những chiếc túi đầy màu sắc của Son Jeong Min - một nghệ sĩ được giới thời trang yêu thích.

Đặc biệt, Shin Min Ah khiến người xem bật cười với những kiểu pose dáng nghịch ngợm như úp mặt vào túi.

Được biết, Shin Min Ah hiện đang hẹn hò với Kim Woo Bin vào tháng 7/2015. Ban đầu, chuyện tình của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng theo thời gian, hai ngôi sao đã chứng minh được tình cảm thực sự, trở thành cặp đôi được yêu thích.

Năm 2017, khi Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah ngừng nhận phim mới, cô nàng luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần cho bạn trai.

Shin Min Ah cũng đang tham gia bộ phim truyền hình "Our Blues" của đài tvN với vai Min Seon Ah, người trở về Jeju với những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Trong phim, cô đóng cặp cùng người yêu Kim Woo Bin khiến khán giả càng trông đợi vào cái kết viên mãn của phim.

Theo New1korea

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