Nữ ca sĩ trẻ này đã dừng mọi hoạt động nghệ thuật từ đầu năm nay để điều trị bệnh.

Theo truyền thông xứ Trung, nữ ca sĩ Phùng Đề Mạc đang nhập viện để điều trị căn bệnh ung thư. Được biết, cô đã nỗ lực chống chọi với căn bệnh quái ác này trong nhiều năm liền. Phùng Đề Mạc vừa trải qua một cơn phẫu thuật, hình ảnh của nữ ca sĩ trong bệnh viện với tình trạng cơ thể sưng húp, dây truyền dịch khắp người khiến dư luận không khỏi xót xa. Hình ảnh nữ ca sĩ nằm trên giường bệnh khiến nhiều người xót xa Phùng Đề Mạc đã phải dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật từ đầu năm nay để điều trị bệnh. Dù hàng ngày phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo, song nữ ca sĩ vẫn lạc quan và lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Hiện tại sức khỏe của tôi đã phục hồi đáng kể. Tôi cũng đã lấy lại được giọng hát và sẽ sớm trở lại với các bạn thôi. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng và cảm ơn đã quan tâm đến Phùng Đề Mạc".

Bên cạnh đó, Phùng Đề Mạc cũng gửi lời cảnh báo về căn bệnh ung thư quái ác và động viên những người có hoàn cảnh giống mình: "Đừng tiêu cực, đừng để nguồn năng lượng trong người cạn kiệt. Hãy mạnh mẽ chiến đấu và giao tiếp nhiều với người thân của mình nhé". Vẻ ngoài trong trẻo của Phùng Đề Mạc Phùng Đề Mạc là nữ ca sĩ xinh đẹp sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô từng là một giảng viên dạy nghề trước khi rẽ hướng sang làm streamer. Với nhan sắc xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào, Phùng Đề Mạc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả và được mệnh danh là nữ streamer kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.

Khán giả hy vọng cô sớm khỏe lại Ở thời kỳ đỉnh cao, Phùng Đề Mạc kiếm được hơn 1 triệu NDT mỗi tháng (khoảng 3,3 tỷ đồng). Số tiền sau thuế cô kiếm được một năm khoảng 30 triệu NDT (gần 100 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là thu nhập đến từ công ty quản lý của nữ ca sĩ họ Phùng này. Thu nhập thực tế của cô được cho là lớn hơn nhiều khi cô thường xuyên được người hâm mộ tặng quà và ủng hộ tiền.

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