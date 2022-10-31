Nhan sắc tranh cãi như "Sinh đôi" của top 3 Hoa Hậu Hàn Quốc 2022

Sao quốc tế 31/10/2022 08:33

Công chúng Hàn Quốc chỉ trích top 3 Hoa Hậu Hàn Quốc như chung một lò đúc ra "Họ như siêu thực không khác gì người ảo"

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 lần thứ 66 do Global E&B tổ chức tại Quảng trường Xanh ở Yongsan-gu, Seoul ngày 26/10 đã tìm ra người chiến thắng.

Lee Seung Hyeon (23 tuổi), sinh viên đại học ngành kinh tế tại Đại học Hàn Quốc vượt qua 30 cô gái giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc năm 2022. Á hậu 1 thuộc về Yoo Si Eun (25 tuổi), sinh viên khoa Dịch vụ Hàng không Đại học Yeonsung. Kim Go Eun (22 tuổi) Khoa Hàng không và Kỹ thuật là Á hậu 2.

Nhan sắc tranh cãi như 'Sinh đôi' của top 3 Hoa Hậu Hàn Quốc 2022 - Ảnh 1

Hình ảnh Tân Hoa hậu Hàn Quốc 2022 bên cạnh Á hậu một Yoo Si Eun (trái) và Á hậu 2 Kim Go Eun (phải).

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vẻ ngoài 3 nàng Hoa Hậu như 1 tiếp tục gây ra những tranh luận sôi nổi.

Khác với những giới thiệu ban đầu của Global E&B, đơn vị tổ chức, cho rằng: “Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, tự hào về lịch sử và truyền thống, đã cho thấy những thay đổi căn bản và hợp thời hơn trong năm nay, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn bao giờ hết. Hãy theo dõi những nét quyến rũ khác nhau của các thí sinh”.

Nhiều khán giả cho biết không thấy nét quyến rũ khác nhau của từng thí sinh, thay vào đó, ai nấy cũng đều hao hao giống nhau từ mũi cao, cằm thon gọn… Thậm chí một số thí sinh gương mặt còn cứng đơ, thiếu tự nhiên khiến khán giả nhận xét chả khác nào người "ảo" AI.

Phần lớn các ý kiến cho rằng, Top 3 của Hoa hậu Hàn Quốc 2022 có gương mặt giống hệt nhau, thậm chí, họ còn không thể phân biệt. Nhiều người còn nhìn nhận tất cả thí sinh như đúc cùng một khuôn và giống người ảo khi bức ảnh chụp Top 3 tại đêm chung kết được chia sẻ trên mạng.

Nhan sắc tranh cãi như 'Sinh đôi' của top 3 Hoa Hậu Hàn Quốc 2022 - Ảnh 2

Cận cảnh gương mặt của Tân Hoa Hậu Hàn Quốc 2022 được đánh giá thiếu tự nhiên và đã có can thiệp quá đà của thẩm mỹ.

Ảnh minh họa: Internet

"Họ nên chọn người đẹp tự nhiên cho ngôi vị cao nhất", "Tất cả đều giống nhau, không ai trong số họ đẹp tự nhiên", "Họ trông như người ảo vậy"… là một số ý kiến bình luận về nhan sắc dành cho Tân Hoa Hậu Hàn Quốc 2022.

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