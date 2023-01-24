Nhan sắc "Hoa khôi thanh lâu" genZ xứng đáng sánh ngang đàn chị Lưu Diệc Phi, làn da phát sáng cùng vẻ đẹp mong manh trở thành biểu tượng mỹ nữ thế hệ mới

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính, là bộ phim cổ trang thành công nhất năm 2022. Trong đó, vai diễn hoa khôi thanh lâu Trương Hảo Hảo của người đẹp gen Z - Gia Nại cũng được đánh giá là nổi bật. Nhờ vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ và diễn xuất tốt, Trương Hảo Hảo nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng, được xếp cùng các vai diễn mỹ nhân "phong hoa tuyệt đại" trên màn ảnh.

Bức ảnh cô chụp cùng Lưu Diệc Phi trên phim trường từng vào top tìm kiếm hot trên mạng xã hội. Sao trẻ được nhận xét nổi bật không kém đàn chị. Là gương mặt vẫn còn xa lạ, song màn thể hiện của Gia Nại được khán giả kỳ vọng sẽ thành mỹ nhân hạng A tiếp nối các thế hệ đàn chị đi trước.

Gia Nại sinh năm 2002, là sinh viên khoa diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương. Với ngoại hình lai Tây nổi bật, từ những năm học cấp 3, Gia Nại nhận được nhiều lời mời làm mẫu cho một số thương hiệu thời trang.

Gia Nại được nhận xét là mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới của showbiz Trung. Vào năm nhất đại học, cô đã ký hợp đồng quản lý với công ty Haohan Entertainment và trao dồi kỹ năng diễn xuất, ngoại hình được chăm chút tỉ mỉ từ sớm để có thể có đủ tiềm lực trở thành minh tinh thế hệ mới của Cbiz.

Vai diễn hoa khôi thanh lâu Trương Hảo Hảo của người đẹp gen Z trong phim có Lưu Diệc Phi đóng chính nhận được phản hồi tốt, cô nàng nhanh chóng nổi tiếng và được khán giả yêu mến.

Nhan sắc ngọt ngào, làn da mịn màng cùng đôi môi hờ hững giúp cô trở thành mỹ nhân thế hệ mới.

Visual vừa ngọt ngào vừa sắc sảo mang nét lai cuốn hút của Gia Nại luôn dễ dàng "hút hồn" đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô nàng cũng sở hữu hình thể mảnh mai, đúng chuẩn nữ thần thế hệ mới Cbiz.

Nữ diễn viên 10x vốn là nhân tố còn khá mới mẻ của Cbiz. Cô nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện bởi nhan sắc có phần sắc lạnh. Tuy nhiên, sự mong manh dịu dàng Gia Nại cũng có thế nhưng lại không nổi trội. Giống như các đàn chị đến từ Tân Cương, người đẹp phim Mộng hoa lục sở hữu gương mặt thanh tú đậm chất lai Tây. Đặc biệt, đôi mắt biết nói và chiếc mũi cao “ăn tiền" cũng góp phần giúp mỹ nhân 20 tuổi có những shoot hình đẹp mê hồn.

Ngoài đời cô nàng còn sở hữu làn da phát sáng và mịn màng. Chưa dừng lại ở đó, nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao và vận động mỗi ngày, mỹ nhân gen Z có được cơ bụng săn chắc, đường thắt eo đẹp cùng vòng hai nhỏ nhắn.