Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là "cổ tích giữa đời thường"?

Sao quốc tế 30/12/2022 13:23

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi Messi và Antonela Roccuzzo được ví như "cổ tích giữa đời thường" kéo dài cả thập kỷ. Trước khi viên mãn như hôm nay, họ từng trải qua sự chia xa nhưng bởi trái tim luôn hướng về nhau, họ đã tìm về với nhau để xây đắp gia đình hạnh phúc.

Ngày 18/12 vừa qua, tuyển Argentina hạ Pháp tại chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Messi đã giành Quả bóng vàng World Cup 2022. Nam cầu thủ ghi 7 bàn, 3 kiến tạo và góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi. Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần giành Quả bóng vàng World Cup, lần đầu tiên là năm 2014.

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 1

Trên khắp các phương tiện truyền thông ngoài nước lẫn trong nước, ngoài những hình ảnh Messi cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng với chức vô địch World Cup, người hâm mộ còn được dịp xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi sự đồng hành của vợ và 3 con trai của chàng cầu thủ người Argentina. Vợ chồng Messi - Antonela Roccuzzo luôn luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến bởi tình yêu chung thuỷ và giản dị so với sự nổi tiếng của chính họ.

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 2

Antonela Roccuzzo càng nhận được thiện cảm và sự ngưỡng mộ hơn nữa khi cô không chỉ đồng hành mà còn chấp nhận lui về sau chăm sóc gia đình để chồng yên tâm cho sự nghiệp bóng đá. 

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 3

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi này được ví như "cổ tích giữa đời thường" kéo dài cả thập kỷ, dù trải qua sự chia xa nhưng họ luôn dành trọn trái tim cho nhau.  

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 4

Lionel Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ khi Antonela mới 5 tuổi, thông qua anh họ của Antonela và cũng là bạn thân của Messi.

Cha của bạn thân Messi nhớ lại, khi còn là cậu bé, Messi "không thể rời mắt khỏi Antonela" dù chỉ 1 giây. Thậm chí, Messi từng viết và gửi những bức thư thổ lộ tình cảm, trong đó khẳng định sau này Antonela sẽ là bạn gái của anh.

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 5

Năm Messi 11 tuổi, anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và việc chơi bóng chuyên nghiệp. Bố anh, ông Jorge Messi, tìm mọi cách cho con trai ký hợp đồng với một câu lạc bộ để được họ trả tiền điều trị. 

Messi sau đó gia nhập đội trẻ của FC Barcelona. Rời quê nhà Argentina đến Tây Ban Nha, anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với Antonela nhưng ngày một thưa thớt.

Năm Antonela 18 tuổi, đang là sinh viên nha khoa, cô gặp cú sốc tâm lý khi bạn thân qua đời vì tai nạn. Nhận tin, Messi lập tức trở về Argentina an ủi cô. Cũng từ thời điểm này, cặp đôi chính thức yêu nhau. 

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 6

Ban đầu, họ giữ bí mật về mối quan hệ của mình, cho đến năm 2009, Messi chủ động công khai tình yêu. Sau đó không lâu, Antonela cũng quyết định chuyển đến Barcelona sống cùng Messi. Antonela từng học đại học ở Argentina. Cô có bằng cử nhân khoa học xã hội và nhân văn tại Đại học quốc gia Rosario sau đó học về nha khoa. Tuy nhiên, cô không theo đuổi lĩnh vực đã học mà chuyển sang làm người mẫu. Năm 2016, Antonela thông báo ký hợp đồng làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang Argentina Ricky Sarkany.

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 7

Không quá lời khi nói Lionel Messi và Antonela Roccuzzo là cặp "trai tài gái sắc". Nếu như Messi kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm thì vợ anh cũng không kém cạnh. Năm 2017, vợ của Messi chuyển hướng sang kinh doanh giày dép tại Barcelona cùng một người bạn.

Sở hữu khối tài sản lớn nhưng Antonela sống khá giản dị. Ngoài gia đình, công việc, nàng mẫu cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ mọi người và các bệnh viện.

Chuyện tình của Messi và vợ người mẫu thế nào mà ai nấy đều gật gù công nhận là 'cổ tích giữa đời thường'? - Ảnh 8

Năm 2012, cặp đôi chào đón sự ra đời của con đầu lòng Thiago. 3 năm sau, họ chào đón cậu con trai thứ hai Mateo và sau đó một năm là cậu con trai Ciro chào đời.

Năm 2017, sau 10 năm yêu đương, cặp đôi mới quyết định tổ chức hôn lễ. Kể từ đây, cuộc sống hôn nhân của Messi càng trở nên viên mãn và khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn nữa. 

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Từ khóa:   Messi và vợ Lionel Messi Cuộc đời của sao quốc tế

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