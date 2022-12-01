Mỹ nhân có hình thể hoàn hảo nhất hành tinh gây sốt với loạt ảnh siêu thực, body chuẩn chỉnh như búp bê Barbie

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở New York, Kendall Jenner nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khác với chị em trong gia đình, Kendall Jenner sở hữu thân hình siêu mẫu, mảnh mai nhưng săn chắc cùng chiều cao ấn tượng, không phải kiểu "phồn thực" như Kim Kardashian hay Kylie Jenner.

Vẫn như mọi khi hot girl có cấu trúc cơ thể hoàn mỹ nhất hành tinh diện đầm quây gợi cảm, khoe dáng thon thả và đôi vai trần quyến rũ.

Có thể thấy, kiểu váy bodycon khá quen thuộc trong style của Kendall Jenner.

Sở hữu hình thể hoàn hảo nên Kendall rất biết tôn thế mạnh cơ thể này bằng trang phục thời thượng, tôn dáng.

Trên thảm đỏ, những bộ cánh độc đáo, cắt xẻ táo bạo khoe hình thể luôn được Kendall Jenner lựa chọn.

Còn ngoài đời thường, người đẹp thiên về những item ứng dụng mang tính phóng khoáng, đơn giản nhưng không đơn điệu đủ để đốn tim bất cứ ai.

Chiếc bodycon họa tiết và thiết kế rất đơn giản lại đẳng cấp không ngờ khi được cô nàng khoác lên.

Đôi chân thon dài, nuột nà, thẳng tắp như kiếm cùng vóc dáng nổi trội đã trở thành thương hiệu của Kendall Jenner.

Tuy từng bị chỉ trích suốt 1 thời gian dài, nhưng không ai có thể phủ nhận váy bodycon chính là "siêu phẩm" và là sự sáng tạo vĩ đại nhất trên bản đồ thời trang.

Thân hình hoàn hảo của Kendall luôn được phô trương khi diện item này.

Mỗi lần xuất hiện nàng mẫu này lại khiến dân mạng dậy sóng vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo cùng phong cách thời trang khó có thể chê.

"Cấu trúc cơ thể hoàn hảo nhất thế gian" của Kendall lộ rõ trong chiế váy bodycon.