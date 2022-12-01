Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều

Sao quốc tế 01/12/2022 09:00

Mỹ nhân Vườn sao Băng vẫn xinh đẹp rạng ngời nhờ vẻ đẹp tươi trẻ và ngọt ngào trong lần xuất hiện mới nhất trên thảm đỏ.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, là một nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc, tạo được dấu ấn trong các vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ. Cô là ngôi sao của màn ảnh Hàn qua nhiều phim truyền hình như Vườn sao băng… Cô được gọi là nàng Cỏ xinh đẹp và ngọt ngào tươi tắn ở mọi khoảnh khắc. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 1

Mới đây, Goo Hye Sun tham gia Liên hoan phim quốc tế Chunsa lần thứ 27, được tổ chức tại Sowol Art Hall ở Seongdong-gu, Seoul. Nữ diễn viên Vườn sao băng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với ngoại hình tròn trịa hơn trước. Bên cạnh đó, bộ váy kẻ caro khiến Goo Hye Sun lộ vóc dáng kém thon gọn. Sau chương trình, Goo Hye Sun giải thích: "Gần đây tôi bị stress nên tăng cân nhiều. Tôi sẽ sớm lấy lại vóc dáng khi tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan". 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 2

Goo Hye Sun khoe vẻ đẹp tươi trẻ và tràn đầy sức sống với vẻ ngoài đầy đặn dù có phần tăng cân hơn so với trước đây. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 3

Vẻ đẹp ngọt ngào và đầy đặn hơn theo năm tháng đặc biệt cô được nhận xét ngay càng trẻ đẹp và ngọt ngào hơn xưa. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 4

Ba lần xuất hiện mới nhất và liên tục, mỹ nhân đều bị cho là có phần tăng cân quá đà, nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 5

Dù tăng cân và có ngoại hình mũm mĩm hơn xưa, nàng Cỏ Goo Hye Sun vẫn được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Cô có mái tóc bồng bềnh, làn da trắng mịn màng và đôi môi đỏ như son được nhiều người mến mộ và chú ý ngay khi bước lên thảm đỏ. Có thể nói, việc giảm cân không còn quá quan trọng với nữ diễn viên vì cô muốn khỏe đẹp từ bên trong chứ không quá chạy theo xu hướng thanh mảnh như ngày trước. 

Chia sẻ về vấn đề giảm cân, nàng Cỏ xinh đẹp cho biết: “Tôi nghĩ rằng mình đã khỏe mạnh hơn khi tăng cân một chút nhưng sau đó tôi quyết định giảm cân vì đầu gối bắt đầu đau. Tôi muốn gặp gỡ người hâm mộ của mình với một trái tim mới nên tôi đã tập thể dục chăm chỉ và dùng thuốc hỗ trợ chế độ ăn kiêng. Bí quyết ăn kiêng của tôi là kẹo mút. Khi bạn thèm ăn vặt vào đêm muộn, chỉ cần ăn một chiếc kẹo mút và cố gắng đi ngủ. Bạn sẽ có giấc ngủ ngon. Kẹo mút có 45 calo, nhưng một bữa ăn nhẹ vào buổi đêm chứa tới 800 calo”. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 6

Trước đây cô có vẻ ngoài thanh mảnh và nhỏ nhắn. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 7

Cận cảnh nhan sắc xinh tươi của nữ diễn viên đình đám dù đang trong những ngày tăng cân mất kiểm soát. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 8

Gương mặt có phần tròn đầy hơn trước.

Trước đây, cô nàng từng tiết lộ những bí quyết giảm cân nhanh chóng nhưng lại phản đối vì chúng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Giờ đây công chúng lại cho rằng các phương pháp giảm cân gây hại của nữ diễn viên không thực sự hiệu quả bởi thân hình cô vẫn tròn đầy như trước. 

Từng ngậm kẹo mút giảm 14kg, hiện tại Goo Hye Sun lại tăng cân quá đà nhưng nhan sắc vẫn khiến netizen điêu đứng vì quá yêu kiều - Ảnh 9

Dưới đây là 2 cách giảm cân mà nữ diễn viên đã chia sẻ.

NHỊN ĐÓI SUỐT 2 NGÀY: 

Khi nhiều người tò mò về bí quyết thổi bay cân nặng, Goo Hye Sun khoe rằng cô đã nhịn ăn suốt hai ngày và thấy đây là cách giảm cân cực hiệu quả. Tuy nhiên, netizen lại chỉ trích Goo Hye Sun vì theo đuổi chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, đã vậy lại còn giới thiệu cho người khác. Bởi bỏ đói cơ thể suốt hai ngày đúng là sẽ giảm cân nhanh nhưng kéo theo nhiều tác dụng phụ, không hề tốt cho sức khỏe.

NGẬM KẸO MÚT: 

Thậm chí Goo Hye Sun còn có một cách giảm cân khó hiểu khác là ngậm kẹo mút trước khi đi ngủ. Lý do là nếu ăn nhẹ vào buổi đêm, bạn có thể nạp vào tới 800 calo nhưng một cây kẹo mút chỉ có khoảng 45 calo, không cao chút nào. Kẹo mút lại chứa nhiều đường, giúp Goo Hye Sun không còn thấy đói bụng mà đầu óc lại thoải mái dễ chịu nên ngủ rất ngon.

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