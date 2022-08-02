Nhậm Gia Luân khó tạo ra 'bùng nổ couple' với bạn diễn nữ do quá cưng chiều vợ?

Đang giai đoạn phát triển sự nghiệp quan trọng thì Nhậm Gia Luân lại công khai lấy vợ sinh con, điều này vô tình làm con đường sự nghiệp của anh bị gián đoạn trong 1 thời gian dài.

Mới đây, cư dân majgn xôn xao trước thông tin Nhậm Gia Luân đang muốn làm phai nhạt hình tượng cưng chiều vợ của mình để xây dựng hình tượng mới trong các loạt phim sắp phát sóng.

Cụ thể, có nguồn tin cho biết thời gian gần đây Nhậm Gia Luân đang muốn làm phai nhạt hình tượng cưng chiều vợ của mình. Trước đó, anh chàng thường xuyên được tung hô là “anh chồng quốc dân” khi cực kỳ thương yêu bà xã Nhiếp Hoan. Thậm chí, vì tránh để vợ ghen Nhậm Gia Luân còn sử dụng chiêu trò trong những cảnh thân mật với bạn diễn nữ.

Trước đây, trong loạt tác phẩm như Thiên Kê, Cẩm Y Chi Hạ, tiểu thư quạ đen và tiên sinh thằn lằn, Châu Sinh như cố, nhất sinh nhất thế… Nam diễn viên đã lợi dụng góc quay thậm chí là người thế thân để không phải môi chạm môi thật với các bạn diễn như Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Bạch Lộc hay Hình Phi. Mặc dù dùng thế thân nhưng phải thừa nhận chemistry của Nhậm Gia Luân đối với những diễn viên này vẫn khá tốt.

Cho đến khi Ngự Giao Ký phát sóng, bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ hàng đầu cho nên sẽ không chấp nhận những chiêu trò phía Nhậm Gia Luân mà yêu cầu anh tự mình thực hiện cảnh thân mật. Dẫu đã thực hiện theo đúng yêu cầu phía nhà nữ tuy nhiên xét về toàn bộ lại trở lên vô cùng giả trân. Nhưng các cảnh diễn của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có cảm xúc.

Chính vì vậy, Nhậm Gia Luân đã làm mất lòng rất nhiều khán giả. Có ý kiến cho rằng chính việc diễn những cảnh hình cảm hời hợt như vậy, nên Nhậm Gia Luân mới khó tạo "phản ứng hóa học" với các bạn diễn nữ. Và việc này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của nam diễn viên sau này.

Hơn nữa, dòng phim Nhậm Gia Luân đang theo đuổi lại chủ yếu đậm chất ngôn tình. Khán giả sẽ rất khó chấp nhận xem 1 bộ phim mà nam nữ chính yêu nhau mà hạn chế ôm hôn hay có những cử chỉ thân mật.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp sửa tái hợp đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-gia-luan-kho-tao-ra-bung-no-couple-voi-ban-dien-nu-do-qua-cung-chieu-vo-487701.html