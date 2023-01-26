Nguyên nhân phim của Đặng Siêu và Tôn Lệ phải rút khỏi rạp chiếu sau 2 ngày Tết

Dù mới chỉ bắt đầu ra mắt vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán, phim "Bóng bàn Trung Quốc" của Tôn Lệ và Đặng Siêu bất ngờ đưa ra tuyên bố sẽ rút khỏi các rạp chiếu.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, đoàn phim Bóng bàn Trung Quốc đưa ra tuyên bố sẽ rút khỏi các rạp chiếu, dù mới chỉ bắt đầu ra mắt vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán.

"Sự chân thành sẽ không thay đổi, bóng bàn sẽ không rơi xuống đất. Nhiệt huyết không giảm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hẹn các bạn vào ngày 17/2 tại rạp chiếu", nhà sản xuất Công ty TNHH Hằng Nghiệp Ảnh Nghiệp Hạ Môn thông báo.

Tôn Lệ và Đặng Siêu tích cực quảng bá cho phim Bóng bàn Trung Quốc từ trước Tết, nhưng phim không ra mắt thuận lợi. Nguyên nhân là vì đoàn phim công tác quảng bá và phát hành của phim Bóng bàn Trung Quốc đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến dự án rơi vào tình trạng phải ra mắt ở thế bị động trong dịp Tết. Bóng bàn Trung Quốc dự định chiếu đúng mùng 1 Tết. Tuy nhiên, sau đó phim thông báo rời lịch chiếu và bất ngờ xuất hiện vào mùng 3. Sau một ngày, doanh thu của phim chỉ đạt 10 triệu NDT, tính cả số vé đặt trước, phim chỉ thu về 40 triệu NDT.

Bên cạnh đó, phim của Đặng Siêu đã bỏ lỡ hai ngày quan trọng nhất trong dịp chiếu Lễ hội mùa xuân là mùng 1 và mùng 2, những ngày có lượt người xem cao, các phim cùng ra rạp sẽ có danh tiếng lớn hơn, được quan tâm và so sánh với nhau. Ngoài ra, nội dung và dàn diễn viên của Bóng bàn Trung Quốc không đủ sức cạnh tranh suất chiếu với các bom tấn như Lưu lạc địa cầu 2 và Mãn giang hồng. Vì thế, đoàn phim lựa chọn lùi phát hành để có thời điểm ra mắt tốt hơn.

Bóng bàn Trung Quốc là bộ phim thứ 4 nam diễn viên Đặng Siêu đóng vai trò đạo diễn. Phim có sự tham gia của bà xã Tôn Lệ, nam diễn viên Hứa Ngụy Châu, Đoạn Bác Văn, Thái Nghi Đạt, Đinh Quan Sâm, Tôn Hy Luân, A Như Na,… Ngoài ra, Ngô Kinh cũng góp mặt với vai trò khách mời.

Đây là phim về bộ môn bóng bàn, do Đặng Siêu và Du Bạch Mi đạo diễn, diễn viên chính gồm Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu, Đoàn Bác Văn... Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, cải biên những câu chuyện có thật về một nhóm vận động viên bóng bàn Trung Quốc nỗ lực vượt đối thủ.

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