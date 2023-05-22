'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc

Tên tuổi của cô gắn liền với nam diễn viên Lâm Phong khi cả hai từng có quãng thời gian yêu đương 6 năm. Tuy nhiên, người đẹp bị tố đào mỏ tài tử Hong Kong khi thường xuyên đăng tải những món quà giá trị như siêu xe, trang sức đắt tiền nhận từ bạn trai.