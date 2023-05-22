'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc

Sao quốc tế 22/05/2023 22:00

Bông hồng lai của màn ảnh Hong Kong nhận về nhiều bình luận không tốt khi tham dự LHP Cannes 2023.

Mới đây, mỹ nhân Hong Kong Ngô Thiê Ngữ đã có mặt tại LHP Cannes 2023. Trên thảm đỏ, Ngô Thiên Ngữ mặc đầm hồng tím, phần cổ xẻ sâu. Bộ trang phục nằm trong BST Xuân Hè 2023 của Sara Mrad. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng Ngô Thiên Ngữ mặc chiếc váy nhàu, khiến cô kém nổi bật trên thảm đỏ.

'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 1
Cô xuất trên thảm trong chiếc váy màu tím nhạt khiến cô có phần bị lu mờ giữ rừng sao tham dự LHP. 
'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 2
Cô xuất hiện trong chiếc váy xẻ sâu nhưng có phần nhàu nhĩ khiến cô kém phần sang trọng và nhận về lời chê bai. 
'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 3

Nhiều bình luận đánh giá Ngô Thiên Ngữ kém sắc, làn da lộ dấu hiệu thời gian...

'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 4
Ngô Thiên Ngữ đến Cannes với vai trò người mẫu của một thương hiệu.

Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, mang trong mình 2 dòng máu Trung - Pháp. Mỹ nhân 27 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Khai Tâm Ma Pháp, Diệp Vấn 3, Thợ Săn Tiền Thưởng...

'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 5
Là người mẫu, diễn viên nhưng khán giả nhận xét danh tiếng của "bông hồng lai" 26 tuổi chỉ xoay quanh chuyện tình với các bạn trai đại gia.
'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 6

Tên tuổi của cô gắn liền với nam diễn viên Lâm Phong khi cả hai từng có quãng thời gian yêu đương 6 năm. Tuy nhiên, người đẹp bị tố đào mỏ tài tử Hong Kong khi thường xuyên đăng tải những món quà giá trị như siêu xe, trang sức đắt tiền nhận từ bạn trai.

'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 7

 Sau chia tay Lâm Phong, cô lập tức hẹn hò cùng Thi Bá Hùng xuất thân trong gia đình thượng lưu, buôn bán bất động sản. Anh là người thừa kế khối gia sản 10 tỷ USD của nhà họ Thi. Bá Hùng hơn Ngô Thiên Ngữ 4 tuổi, tốt nghiệp Đại học George Washington. Anh là cháu trai của ông Thi Tử Thanh, cựu thành viên của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị.

'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc - Ảnh 8
Cho đến nay, Ngô Thiên Ngữ vẫn bị gắn mác "người đẹp đào mỏ", "hám tiền". 
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