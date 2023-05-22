'Người đẹp đào mỏ' Ngô Thiên Ngữ có mặt tại Cannes 2023 nhưng bị chê bai sắc vóc

Bông hồng lai của màn ảnh Hong Kong nhận về nhiều bình luận không tốt khi tham dự LHP Cannes 2023.
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Mới đây, mỹ nhân Hong Kong Ngô Thiê Ngữ đã có mặt tại LHP Cannes 2023. Trên thảm đỏ, Ngô Thiên Ngữ mặc đầm hồng tím, phần cổ xẻ sâu. Bộ trang phục nằm trong BST Xuân Hè 2023 của Sara Mrad. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng Ngô Thiên Ngữ mặc chiếc váy nhàu, khiến cô kém nổi bật trên thảm đỏ.
Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, mang trong mình 2 dòng máu Trung - Pháp. Mỹ nhân 27 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Khai Tâm Ma Pháp, Diệp Vấn 3, Thợ Săn Tiền Thưởng...