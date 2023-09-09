Ngô Tôn khoe ảnh chụp tạp chí cùng 2 con, ngoại hình ái nữ 13 tuổi cùng quý tử gây chú ý

Mới đây, Ngô Tôn chia sẻ hình ảnh gia đình anh đi du lịch Macau nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. "Bọn trẻ lớn thật nhanh, cha mẹ cần quý trọng mỗi phút giây được ở bên các con", anh viết.

Ngô Tôn sinh năm 1979, là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Brunei gốc Hoa. Bên cạnh vai trò là thành viên của nhóm nhạc đình đám xứ Đài Phi Luân Hải, tên tuổi của Ngô Tôn còn bùng nổ sau khi tham gia loạt dự án ăn khách như Nàng Juliet Phương Đông, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Nhà Tôi…

Sau khi bài viết được chia sẻ, bên cạnh những lời ca ngợi gia đình hạnh phúc, khán giả còn cảm thán trước ngoại hình và chiều cao nổi bật của cô bé Nei Nei (Ngô Hân Di), con gái đầu của tài tử Ngô Tôn.

Con gái Ngô Tôn năm nay 13 tuổi, được thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ với các đường nét nổi bật. Bên cạnh đó, chiều cao của Nei Nei cũng gây chú ý. Cô bé cao vượt mẹ và chỉ kém Ngô Tôn một chút. Nam diễn viên cao 1,82 m, do đó, theo Sohu, Nei Nei cao trên 1,7 m, có thể đạt chiều cao lên tới 1,77m. Sohu đánh giá vóc dáng của Nei Nei rất phù hợp để gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu. Ngoài ra, gia đình Ngô Tôn cũng tạo điều kiện để con gái theo học các môn nghệ thuật.

Gia đình Ngô Tôn giàu có và danh giá ở Brunei. Cha anh là đại gia bất động sản Ngô Cảnh Thiêm. Công ty xe hơi của họ Ngô là một trong những công ty lớn nhất nước này.

Vợ Ngô Tôn tên Lệ Oánh (sinh năm 1980), sinh ra trong gia đình có quan hệ thân thiết với Hoàng tộc Brunei. Ngô Tôn và vợ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ năm 16 tuổi.

Năm 2013 Ngô Tôn mất nhiều khán giả khi công khai kết hôn và có con, nhưng chỉ một năm sau, anh gỡ gạc hình ảnh khi tham gia show thực tế Bố Đã Về Rồi. Tại đây, sao nam một thời ghi điểm với hình ảnh đẹp của một ông bố điển trai, chu đáo và yêu con. Sau khi hé lộ loạt ảnh cưới chỉ có một mình Lệ Oánh, Ngô Tôn mới nói thêm từng cố gắng thuyết phục vợ đi chụp ảnh cưới nhưng cô từ chối. Sau này, cả hai mới đi chụp ảnh cưới "bổ sung".