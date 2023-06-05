Con gái 'Mỹ nam thần tượng số 1 Đài Loan' Ngô Tôn khiến cộng đồng mạng 'choáng' với chiều cao trên 1m7 dù chỉ mới 13 tuổi

Con gái Ngô Tôn - Nei Nei được thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, dự đoán là mỹ nhân tương lai, cô nàng từng tham gia show giải trí Bố ơi mình đi đâu thế.

Sohu đưa tin ngày 4/6 nam diễn viên Ngô Tôn chia sẻ hình ảnh gia đình anh đi du lịch Macau nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Anh viết: 'Bọn trẻ lớn thật nhanh, cha mẹ cần quý trọng mỗi phút giây được ở bên các con'. Ngô Tôn và các con Gia đình Ngô Tôn chia sẻ hình ảnh du lịch ở Macau Bên cạnh những lời ca ngợi gia đình hạnh phúc, khán giả còn cảm thán trước ngoại hình và chiều cao nổi bật của cô bé Nei Nei (Ngô Hân Di), con gái đầu của tài tử Ngô Tôn.

Nei Nei năm nay 13 tuổi, được thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ với các đường nét nổi bật. Bên cạnh đó, chiều cao của Nei Nei cũng gây chú ý. Cô bé cao vượt mẹ và chỉ kém Ngô Tôn một chút. Nam diễn viên cao 1,82 m, do đó, theo Sohu, Nei Nei cao trên 1,7 m, có thể đạt chiều cao lên tới 1,77 m. Sohu đánh giá vóc dáng của Nei Nei rất phù hợp để gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu. Con gái Nei Nei được đánh giá phù hợp gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu Gia đình Ngô Tôn cũng tạo điều kiện để con gái theo học các môn nghệ thuật. Bên cạnh đó, từ nhỏ, tên tuổi của Nei Nei đã được khán giả biết tới, khi cùng bố tham gia hai show giải trí ăn khách là Siêu nhân trở về và Bố ơi mình đi đâu thế? bản Trung.

Cô nàng Nei Nei khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? Được yêu thích nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, tính cách vui vẻ, Nei Nei ngày càng có nhiều người hâm mộ. Thậm chí, khi show lên sóng, Nei Nei còn được quan tâm hơn Ngô Tôn. Từ đó đến nay, Ngô Hân Di cũng thường xuyên chụp ảnh tạp chí cùng bố và em trai. Ngô Tôn từng làm người mẫu tự do trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên và ca sĩ Ngô Tôn sinh năm 1979, từng làm người mẫu tự do trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên và ca sĩ thành viên nhóm Phi Luân Hải. Cần nói thêm, đây là nhóm nhạc ra đời muộn khi các nhóm nhạc F4, S.H.E, 183 Club... đang "làm mưa làm gió" thị trường Đài Loan và châu Á. Phi Luân Hải với 4 mỹ nam ra đời sau nhưng sớm mở ra thời kỳ của chính họ. Gia đình Ngô Tôn giàu có và danh giá ở Brunei. Cha anh là đại gia bất động sản Ngô Cảnh Thiêm. Công ty xe hơi của họ Ngô là một trong những công ty lớn nhất nước này. Vợ Ngô Tôn tên Lệ Oánh (sinh năm 1980), sinh ra trong gia đình có quan hệ thân thiết với Hoàng tộc Brunei. Ngô Tôn và vợ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ năm 16 tuổi. Ngô Tôn và vợ Lệ Oánh Tổ ấm nhỏ của Ngô Tôn

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