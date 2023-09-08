Vương Hạc Đệ cuốn hút khó cưỡng trong loạt ảnh quảng bá game di động, fan khăng khăng đòi cho anh một vai hành động!

Trong loạt ảnh quảng bá cho ''High Energy Heroes'' do phòng làm việc của Vương Hạc Đệ đăng tải, tạo hình nam diễn viên vào vai xạ thủ với các thao tác điêu luyện khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đặc biệt, trang phục tone đen đầy bí ẩn đã tạo nên bước đột phá cho Vương Hạc Đệ trong bộ ảnh lần này.

Mới đây, Vương Hạc Đệ đã có màn hợp tác với tựa game ''High Energy Heroes'' (Cao năng anh hùng) với vai trò là người phát ngôn. ''High Energy Heroes'' là game di động bắn súng chiến thuật cạnh tranh do Tencent phát hành sẽ ra mắt vào ngày 21/9 tới.

Vương Hạc Đệ có ngoại hình cuốn hút, đôi mắt lạnh lùng cùng vẻ ngoài nam tính nên giúp anh có thể cân mọi thể loại từ cổ trang đến hiện đại. Động tác giơ súng ngắm bắn của Vương Hạc Đệ trong loạt ảnh quảng bá cùng ''High Energy Heroes'' khiến hội fan nữ phát cuồng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, những hình ảnh cực "cool ngầu" của Vương Hạc Đệ cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người còn hào hứng bày tỏ mong nam diễn viên có thể tham gia diễn xuất trong những vai diễn phim hành động.

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không với chiều cao 1m83. Không chỉ điển trai trên màn ảnh, Vương Hạc Đệ vẫn luôn nổi bật trong những khoảnh khắc bình thường. Chính đến bản thân nam diễn viên cũng tự tin về nhan sắc của bản thân. Không ít lần trong các buổi phỏng vấn anh chàng đã không ngần ngại "thừa nhận" vẻ đẹp trai trời sinh của mình.

Kể từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết (2022), Vương Hạc Đệ dần khẳng định được vị thế của bản thân trên màn ảnh Hoa ngữ. Chàng mỹ nam sinh năm 1998 này liên tục nhận được nhiều lời mời quảng cáo và ngày càng được công chúng chú ý đến. Thời điểm hiện tại, dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân mà Vương Hạc Đệ tham gia đóng chính cùng Điền Hi Vi cũng đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.