Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng!

Sao quốc tế 30/08/2023 16:08

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở mới vào nghề của mỹ nam sinh năm 1998 được cộng đồng mạng chia sẻ.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh ghi lại thay đổi của Vương Hạc Đệ 5 năm trước - thời điểm mới vào nghề và 5 năm sau - thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, nhan sắc của nam diễn viên không biến đổi gì nhiều sau 5 năm. Nhiều người hâm mộ khen ngợi so với hình ảnh cách đây 5-6 năm, dung mạo của mỹ nam Thương Lan Quyết vẫn không đổi theo thời gian.

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 1
Bên trái là hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí Bazaar năm 2018 và ảnh bên phải là hình ảnh của Vương Hạc Đệ trong buổi livestream hội nghị khách hàng của Guerlain diễn ra hôm 29/08/2023 vừa qua

Không chỉ thế, những bức ảnh được fan chụp vội từ những khoảnh khắc đời thường còn cho thấy nhan sắc "tường thành" 360 độ không góc chết của Vương Hạc Đệ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở mới vào nghề của "tôn thượng" được cộng đồng mạng chia sẻ, thế nhưng có thể thấy nhan sắc của nam diễn viên luôn khiến nhiều người vẫn phải cảm thán.  

  Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ thuở nhỏ

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ. Chính vì chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình, Vương Hạc Đệ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả.

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, anh từng là tiếp viên hàng không trước khi gia nhập giới giải trí

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí. Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong Tân Vườn sao băng. Tiếp tục đóng chính trong các dự án Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ long nhưng không quá thành công.

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 5Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 6

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 7
Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ

Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ.

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 8Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 9

Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng! - Ảnh 10
Vương Hạc Đệ trong buổi livestream hội nghị khách hàng của Guerlain diễn ra hôm 29/08/2023 vừa qua

Sở hữu nhan sắc "cool ngầu", thần thái cá tính cùng thân hình cao ráo, rắn chắc, Vương Hạc Đệ thường được mời đóng chính cho các nhân vật phản diện hay tổng tài giàu có, vương quyền trong các tác phẩm hiện đại và cổ trang. Gần đây nhất, nam diễn viên đang có bộ phim chờ ấn định ngày công chiếu là Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc và dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đang khởi quay cùng nữ diễn viên Điền Hi Vi. 

 

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

Cảnh khóa môi đầu tiên của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến netizen vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

'Dĩ ái vi doanh' thoát cảnh 'đắp chiếu' vì bê bối của nhà sản xuất, Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ hẹn ngày oanh tạc màn ảnh nhỏ

'Dĩ ái vi doanh' thoát cảnh 'đắp chiếu' vì bê bối của nhà sản xuất, Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ hẹn ngày oanh tạc màn ảnh nhỏ

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ chính thức 'yêu đương' trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới?

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ chính thức 'yêu đương' trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới?

Vương Hạc Đệ gây sốt với giao diện 'giang hồ' mặc vest, phì phèo khói thuốc trong dự án mới

Vương Hạc Đệ gây sốt với giao diện 'giang hồ' mặc vest, phì phèo khói thuốc trong dự án mới

Vương Hạc Đệ lập kỷ lục 'khủng' trên các nền tảng mạng xã hội, xứng danh 'lưu lượng thế hệ mới'

Vương Hạc Đệ lập kỷ lục 'khủng' trên các nền tảng mạng xã hội, xứng danh 'lưu lượng thế hệ mới'

Kỷ niệm 1 năm phát sóng Thương Lan Quyết, NSX 'xả kho' ảnh hậu trường 'chiêu đãi' fan 'chemistry' cực cháy của Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ

Kỷ niệm 1 năm phát sóng Thương Lan Quyết, NSX 'xả kho' ảnh hậu trường 'chiêu đãi' fan 'chemistry' cực cháy của Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau