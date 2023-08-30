Vương Hạc Đệ bị 'bóc mẽ' dung mạo trước khi vào nghề, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng!

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở mới vào nghề của mỹ nam sinh năm 1998 được cộng đồng mạng chia sẻ.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh ghi lại thay đổi của Vương Hạc Đệ 5 năm trước - thời điểm mới vào nghề và 5 năm sau - thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, nhan sắc của nam diễn viên không biến đổi gì nhiều sau 5 năm. Nhiều người hâm mộ khen ngợi so với hình ảnh cách đây 5-6 năm, dung mạo của mỹ nam Thương Lan Quyết vẫn không đổi theo thời gian. Bên trái là hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí Bazaar năm 2018 và ảnh bên phải là hình ảnh của Vương Hạc Đệ trong buổi livestream hội nghị khách hàng của Guerlain diễn ra hôm 29/08/2023 vừa qua Không chỉ thế, những bức ảnh được fan chụp vội từ những khoảnh khắc đời thường còn cho thấy nhan sắc "tường thành" 360 độ không góc chết của Vương Hạc Đệ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở mới vào nghề của "tôn thượng" được cộng đồng mạng chia sẻ, thế nhưng có thể thấy nhan sắc của nam diễn viên luôn khiến nhiều người vẫn phải cảm thán.

Vương Hạc Đệ thuở nhỏ Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ. Chính vì chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình, Vương Hạc Đệ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả.

Vương Hạc Đệ tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, anh từng là tiếp viên hàng không trước khi gia nhập giới giải trí Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí. Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong Tân Vườn sao băng. Tiếp tục đóng chính trong các dự án Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ long nhưng không quá thành công. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ. Vương Hạc Đệ trong buổi livestream hội nghị khách hàng của Guerlain diễn ra hôm 29/08/2023 vừa qua Sở hữu nhan sắc "cool ngầu", thần thái cá tính cùng thân hình cao ráo, rắn chắc, Vương Hạc Đệ thường được mời đóng chính cho các nhân vật phản diện hay tổng tài giàu có, vương quyền trong các tác phẩm hiện đại và cổ trang. Gần đây nhất, nam diễn viên đang có bộ phim chờ ấn định ngày công chiếu là Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc và dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đang khởi quay cùng nữ diễn viên Điền Hi Vi.

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng Cảnh khóa môi đầu tiên của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến netizen vô cùng thích thú.

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