Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới

Sao quốc tế 02/01/2024 08:35

Người hâm mộ Ngô Lỗi đang 'đứng ngồi không yên' với hình ảnh mà đoàn làm phim Giữa Cơn Bão Tuyết đăng tải ngày 1/1.

Vừa qua, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết vừa tung poster mới nhất của cặp đôi chính trong ngày đầu tiên của năm mới. Trong ảnh, nam chính Ngô Lỗi và nữ chính Triệu Kim Mạch khóa môi ngọt ngào giữa lúc trời đổ tuyết. Đoàn phim còn viết chú thích ảnh cực lãng mạn: “Thời khắc nụ hôn nồng nàn, trái tim chứng kiến sự rung động”.

Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới - Ảnh 1
Đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết vừa tung poster mới nhất của cặp đôi chính trong ngày đầu tiên của năm mới.

Bên cạnh đó, một đoạn clip với cảnh 2 nhân vật chính đáng ngắm pháo hoa, đón năm mới cũng được tung ra, cảnh tượng Ngô Lỗi nhẹ nhàng ôm Triệu Kim Mạch vào lòng, ánh mắt thì âu yếm khiến fan quắn quéo chẳng ngừng. Ngoài ra, đoàn làm phim cũng gửi lời chúc năm mới đến khán giả, “Dưới pháo hoa rực rỡ, ôm trọn tất cả những điều tốt đẹp. Chúc mọi người hạnh phúc mỗi giây, không chỉ trong ngày Tết”.


Đoạn clip với cảnh 2 nhân vật chính đáng ngắm pháo hoa, đón năm mới cũng được tung ra.

Với động thái này của đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết, khán giả cũng ngày càng mong chờ dự án này sẽ ra mắt sớm để ngắm nhìn các chemistry đỉnh của chóp của cặp đôi chính.

Được biết, Giữa Cơn Bão Tuyết là tựa phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh hành trình vươn tới đỉnh cao vinh quang của môn thể thao bida tại Trung Quốc. Ân Quả (Triệu Kim Mạch thủ vai) và Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi thủ vai) gặp nhau trong một cơ bão tuyết dữ dội. Cả hai đều là cơ thủ tài ba, định mệnh an bày sắp đặt cho họ gặp gỡ, dây dưa và bỏ qua tất cả để đồng hành theo đuổi ước mơ, hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới - Ảnh 2Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới - Ảnh 3

Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới - Ảnh 4

Giữa Cơn Bão Tuyết là tựa phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Lâm Diệc Dương đã dần thay đổi, dần bước ra khỏi cuộc đời u ám, cảm nhận được sự ấm áp từ Ân Quả, được cô chữa lành, được cô động viên và ủng hộ để vực dậy tinh thần theo đuổi ước mơ thuở ban sơ. Trong khi Ân Quả đã có được một người bạn đời thấu hiểu, hướng dẫn và là hậu thuẫn vững chắc cho đam mê của mình.

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả'

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả'

Trong bộ ảnh mới, Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về ngoại hình ở tuổi 24.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Kim Mạch sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả'

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả'

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính tiếp tục nhận được thành tích mới

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính tiếp tục nhận được thành tích mới

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ'

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ'

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính bất ngờ tung trailer mới, ngày được lên sóng không còn xa

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính bất ngờ tung trailer mới, ngày được lên sóng không còn xa

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều