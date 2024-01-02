Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới

Vừa qua, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết vừa tung poster mới nhất của cặp đôi chính trong ngày đầu tiên của năm mới. Trong ảnh, nam chính Ngô Lỗi và nữ chính Triệu Kim Mạch khóa môi ngọt ngào giữa lúc trời đổ tuyết. Đoàn phim còn viết chú thích ảnh cực lãng mạn: “Thời khắc nụ hôn nồng nàn, trái tim chứng kiến sự rung động”.

Đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết vừa tung poster mới nhất của cặp đôi chính trong ngày đầu tiên của năm mới.

Bên cạnh đó, một đoạn clip với cảnh 2 nhân vật chính đáng ngắm pháo hoa, đón năm mới cũng được tung ra, cảnh tượng Ngô Lỗi nhẹ nhàng ôm Triệu Kim Mạch vào lòng, ánh mắt thì âu yếm khiến fan quắn quéo chẳng ngừng. Ngoài ra, đoàn làm phim cũng gửi lời chúc năm mới đến khán giả, “Dưới pháo hoa rực rỡ, ôm trọn tất cả những điều tốt đẹp. Chúc mọi người hạnh phúc mỗi giây, không chỉ trong ngày Tết”.