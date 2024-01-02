Ngô Lỗi và bạn gái tung poster khóa môi ngọt ngào trong dịp đầu năm mới

Người hâm mộ Ngô Lỗi đang 'đứng ngồi không yên' với hình ảnh mà đoàn làm phim Giữa Cơn Bão Tuyết đăng tải ngày 1/1.
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Vừa qua, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết vừa tung poster mới nhất của cặp đôi chính trong ngày đầu tiên của năm mới. Trong ảnh, nam chính Ngô Lỗi và nữ chính Triệu Kim Mạch khóa môi ngọt ngào giữa lúc trời đổ tuyết. Đoàn phim còn viết chú thích ảnh cực lãng mạn: “Thời khắc nụ hôn nồng nàn, trái tim chứng kiến sự rung động”.
Bên cạnh đó, một đoạn clip với cảnh 2 nhân vật chính đáng ngắm pháo hoa, đón năm mới cũng được tung ra, cảnh tượng Ngô Lỗi nhẹ nhàng ôm Triệu Kim Mạch vào lòng, ánh mắt thì âu yếm khiến fan quắn quéo chẳng ngừng. Ngoài ra, đoàn làm phim cũng gửi lời chúc năm mới đến khán giả, “Dưới pháo hoa rực rỡ, ôm trọn tất cả những điều tốt đẹp. Chúc mọi người hạnh phúc mỗi giây, không chỉ trong ngày Tết”.
Với động thái này của đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết, khán giả cũng ngày càng mong chờ dự án này sẽ ra mắt sớm để ngắm nhìn các chemistry đỉnh của chóp của cặp đôi chính.
Được biết, Giữa Cơn Bão Tuyết là tựa phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh hành trình vươn tới đỉnh cao vinh quang của môn thể thao bida tại Trung Quốc. Ân Quả (Triệu Kim Mạch thủ vai) và Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi thủ vai) gặp nhau trong một cơ bão tuyết dữ dội. Cả hai đều là cơ thủ tài ba, định mệnh an bày sắp đặt cho họ gặp gỡ, dây dưa và bỏ qua tất cả để đồng hành theo đuổi ước mơ, hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Lâm Diệc Dương đã dần thay đổi, dần bước ra khỏi cuộc đời u ám, cảm nhận được sự ấm áp từ Ân Quả, được cô chữa lành, được cô động viên và ủng hộ để vực dậy tinh thần theo đuổi ước mơ thuở ban sơ. Trong khi Ân Quả đã có được một người bạn đời thấu hiểu, hướng dẫn và là hậu thuẫn vững chắc cho đam mê của mình.