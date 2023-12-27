Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả'

Sao quốc tế 27/12/2023 14:18

Trong bộ ảnh mới, Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về ngoại hình ở tuổi 24.

Mới đây, phòng làm việc của Ngô Lỗi vừa đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 24 của nam diễn viên (26/12/1999-26/12/2023). Trong bộ ảnh mới, Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ bởi vẻ đẹp lạnh lùng nam tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Ở một vài góc chụp, nhiều người hâm mộ còn nhận xét bộ ảnh mới của Ngô Lỗi giống tạo hình của nhân vật Lâm Diệc Dương do Ngô Lỗi đóng chính trong "Giữa cơn bão tuyết" (phim chưa công chiếu) được chia sẻ trước đó. 

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 1Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 2Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 3

Có thể nói Ngô Lỗi là một trong những nam diễn viên trẻ được khán giả yêu mến nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn.    

Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14/9/2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối, anh được phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 4Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 5Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 6Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 7Ngô Lỗi nam tính trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24, fan điêu đứng vì nhan sắc lạnh lùng 'khó tả' - Ảnh 8

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời tham gia dự án phim ảnh cùng các sự kiện lớn nhỏ và có ngày càng nhiều người hâm mộ. 

Hiện tại, khán giả chờ đón diễn xuất của Ngô Lỗi trong dự án phim hiện đại "Giữa cơn bão tuyết" cùng nữ chính Triệu Kim Mạch. Bộ phim được khởi quay vào cuối tháng 1/2023 và chính thức đóng máy vào cuối tháng 5 vừa qua. 

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Một trong những điều khiến người hâm mộ thích thú trong sự kiện Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023 chính là việc cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái ngộ sau hơn 1 năm.

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