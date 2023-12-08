Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ'

Sao quốc tế 08/12/2023 19:10

Chỉ 1 đoạn ngắn trong trailer, netizen cho rằng Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi sẽ 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính.

 

Giữa Cơn Bão Tuyết là một bộ phim ngôn tình hiện đại do Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch đóng chính đang nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ. Mới đây, nhà sản xuất vừa tung ra trailer đầu tiên nhân ngày Đại tuyết. Điều bất ngờ là chỉ sau 3 giờ phát hành, đoạn video dài hơn 2 phút của phim đã vượt 1.8 triệu lượt xem, qua đó cho thấy sự quan tâm mà khán giả dành cho phim lớn khá lớn.

Đoạn trailer ngắn cho thấy màn tương tác ăn ý, ngọt ngào của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khiến khán giả thích thú không thôi. Đặc biệt ở những phân cảnh tình tứ, thân mật của hai người. Nhiều netizen ngay từ lúc xem những clip ngắn trên hậu trường đã bắt đầu mong ngóng từng ngày đoàn phim lên sóng.

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng sau đoạn trailer được đoàn phim đăng tải vào ngày 7/12, có người còn cho rằng Giữa Cơn Bão Tuyết sẽ đánh bại Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn để trở thành dự án ngôn tình ngọt ngào hay nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, nhà sản xuất cũng tung loạt đầu tiên của bộ phim, chỉ bằng hình ảnh nhưng cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch lại mang đến nhiều cảm xúc rung động. Ngay khi poster nam nữ chính được tung ra, người dùng mạng đã không giấu được sự phấn khích qua loạt bình luận khen ngợi, bày tỏ sự kỳ vọng dành cho bộ phim.

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giữa Cơn Bão Tuyết là tựa phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, "mẹ đẻ" của nhiều tác phẩm nổi tiếng đã từng chuyển thể thành phim như Cá Mực Hầm Mật, Châu Sinh Như Cố, Quy Lộ,...

Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh hành trình vươn tới đỉnh cao vinh quang của môn thể thao bida tại Trung Quốc. Ân Quả (Triệu Kim Mạch) và Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) gặp nhau trong một cơ bão tuyết dữ dội. Cả hai đều là cơ thủ tài ba, định mệnh an bày sắp đặt cho họ gặp gỡ, dây dưa và bỏ qua tất cả để đồng hành theo đuổi ước mơ, hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi vừa tung trailer, netizen lập tức dự đoán 'lật đổ' Vụng Trộm Không Thể Giấu của 'bạn gái cũ' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bộ phim được chỉ đạo bởi Hoàng Thiên Nhân, ngoài cặp đôi chính được yêu thích còn có sự góp mặt của Vương Tinh Việt và Đới Kỳ. Giữa Cơn Bão Tuyết đã chính thức khai máy vào cuối tháng 1/2023, dự kiến có 38 tập và được phát hành bởi Tencent.

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính bất ngờ tung trailer mới, ngày được lên sóng không còn xa

Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch đóng chính bất ngờ tung trailer mới, ngày được lên sóng không còn xa

Phim mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch vừa được phía đoàn làm phim tung trailer mới, dự đoán sẽ công chiếu trong thời gian tới.

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