Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên

Sao quốc tế 22/12/2022 17:02

Nữ diễn viên Nghê Ni đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí thời trang Harper's Bazaar China số tháng đầu tiên của năm 2023.

Mới đây, tạp chí thời trang Harper's Bazaar China đã công bố Nghê Ni chính là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm số tháng 1/2023. Nữ diễn viên quyến rũ trên mọi ánh nhìn với sắc đỏ rực lửa, khởi đầu một năm mới đầy suôn sẻ.

Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 1Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 2

Trong bộ ảnh lần này với Harper's Bazaar China, Nghê Ni có tạo hình quyến rũ với trang phục khoe được các đường cong quyến rũ. Ở những góc ảnh cận mặt, người đẹp gây ấn tượng với thần thái cuốn hút, có thể hớp hồn bất kỳ ai.

Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 3

Harper's Bazaar China bình luận, màu đỏ tươi rực lửa tràn đầy đam mê và hy vọng, phản ánh cách tồn tại độc đáo của cô, đồng thời truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng cái đẹp hoàn toàn mới của chúng ta. Giống như Nghê Ni đã nói rằng mỗi ngày là một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi ngày đều có những thay đổi mới.

Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 4Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 5

Chia sẻ với tạp chí, Nghê Ni cho biết, cô không quá lo lắng về cái gọi là kết quả mà luôn cố gắng hết sức để nắm bắt mọi khả năng và cơ hội trong cuộc đời. Mỗi khi đứng trước những điều chưa biết, nữ diễn viên sẽ không vội phủ nhận bản thân mà sẽ mở rộng tâm hồn mình để đón nhận mọi khoảnh khắc bằng cả trái tim mình.

Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 6Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 7

Cách đây không lâu, có tin đồn Nghê Ni đang hẹn hò với đàn anh Trần Khôn, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi quay Thiên Thịnh Trường Ca. Dù cả hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng về thông tin này nhưng công chúng rất nhiệt tình "đẩy thuyền" vì họ quá đẹp đôi.

Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 8Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên - Ảnh 9

Ảnh: Harper's Bazaar China

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