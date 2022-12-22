Nghê Ni yêu kiều khoe sắc đỏ trên bìa tạp chí thời trang số khai niên

Mới đây, tạp chí thời trang Harper's Bazaar China đã công bố Nghê Ni chính là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm số tháng 1/2023. Nữ diễn viên quyến rũ trên mọi ánh nhìn với sắc đỏ rực lửa, khởi đầu một năm mới đầy suôn sẻ.

Trong bộ ảnh lần này với Harper's Bazaar China, Nghê Ni có tạo hình quyến rũ với trang phục khoe được các đường cong quyến rũ. Ở những góc ảnh cận mặt, người đẹp gây ấn tượng với thần thái cuốn hút, có thể hớp hồn bất kỳ ai.

Harper's Bazaar China bình luận, màu đỏ tươi rực lửa tràn đầy đam mê và hy vọng, phản ánh cách tồn tại độc đáo của cô, đồng thời truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng cái đẹp hoàn toàn mới của chúng ta. Giống như Nghê Ni đã nói rằng mỗi ngày là một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi ngày đều có những thay đổi mới.

Chia sẻ với tạp chí, Nghê Ni cho biết, cô không quá lo lắng về cái gọi là kết quả mà luôn cố gắng hết sức để nắm bắt mọi khả năng và cơ hội trong cuộc đời. Mỗi khi đứng trước những điều chưa biết, nữ diễn viên sẽ không vội phủ nhận bản thân mà sẽ mở rộng tâm hồn mình để đón nhận mọi khoảnh khắc bằng cả trái tim mình.

Cách đây không lâu, có tin đồn Nghê Ni đang hẹn hò với đàn anh Trần Khôn, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi quay Thiên Thịnh Trường Ca. Dù cả hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng về thông tin này nhưng công chúng rất nhiệt tình "đẩy thuyền" vì họ quá đẹp đôi.

Ảnh: Harper's Bazaar China