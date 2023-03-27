Hôm nay, nam diễn viên Yoo Ah In đã có mặt tại Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul và tuyên bố: "Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra..."

Trước đó, nam diễn viên này bị vướng vào cáo buộc dương tính với bốn loại ma túy khác nhau, điều này đã khiến đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ.

Theo Dispatch đưa tin, nam diễn viên Yoo Ah In (38 tuổi) lần đầu lộ diện tại Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul an sau 50 ngày bắt đầu cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Hôm nay Yoo Ah In được cảnh sát điều đến điều tra, sắc mặt tiều tụy. Ảnh: Dispatch

Cảnh sát dự kiến triệu tập riêng Yoo Ah In ​​​​vào ngày 24, nhưng lịch điều tra đã bị tạm hoãn lại đến ngày 27/03.

Khi đứng trước giới truyền thông, Yoo Ah In thừa nhận bản thân đã gây ra nhiều lỗi lầm: "Tôi biết đủ về những sai lầm mà mình đã gây ra. Tôi đang kiểm điểm về điều đó. Bất kỳ lời xin lỗi nào cũng không đủ. Tôi xin lỗi". Bên cạnh đó nam diễn viên nói thêm: "Tôi sẽ nói sự thật một cách trung thực nhất có thể"

Vào ngày 6 tháng trước, Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng trái phép các chất ma túy. Theo kết quả phân tích từ Viện NFS, phát hiện nam diễn viên dương tính với các chất gây nghiện như propofol, cần sa, ketamine và cocaine.

Việc nam diễn viên sử dụng ma túy vẫn còn khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Ảnh: Dispatch

Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động và phân tích các trò chuyện trong 8 năm qua của nam diễn viên, cộng thêm việc trích xuất 10 nghìn hồ sơ bệnh án.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-man-anh-yoo-ah-in-lan-au-lo-dien-sau-be-boi-ma-tuy-thua-nhan-moi-loi-lam-truoc-cong-chung-566768.html