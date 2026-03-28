Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 28/03/2026 10:44

Tối 27/3, Yonhap đưa tin diễn viên Lee Sang Bo đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, trong khi những chi tiết liên quan đến mạng xã hội và đời tư của nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý.

nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sang Bo được phát hiện đã qua đời vào hôm 26/3. Giới chức đang điều tra nguyên nhân cái chết của tài tử sau khi nhận được tin báo từ gia đình. Công ty quản lý của Lee Sang Bo cho biết họ đang làm việc với cơ quan chức năng để xác nhận các chi tiết liên quan đến sự ra đi của nam diễn viên.

Theo tờ Osen, tang lễ của Lee Sang Bo được tổ chức tại Nhà tang lễ Trung tâm Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

 

Lee Sang Bo có sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ. Anh ra mắt vào năm 2006 với bộ phim truyền hình The Invisible Man của đài KBS2, sau đó xuất hiện trong nhiều bộ phim khác, bao gồm Miss Monte-Cristo (2021) - tác phẩm đánh dấu vai chính đầu tiên.

Năm 2022, Lee Sang Bo từng bị tạm giữ vì nghi vấn sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, anh được thả mà không bị truy tố sau khi cảnh sát xem xét hồ sơ y tế, xác nhận diễn viên đang sử dụng thuốc theo đơn do các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ The Marching Sisters vào tháng 11/2022, Lee Sang Bo từng thẳng thắn chia sẻ về quá khứ nhiều biến cố. "Tôi uống thuốc ổn định thần kinh như bình thường, uống thêm bia rồi ra ngoài trong dịp Trung thu, sau đó bị bắt khẩn cấp do có người báo tin. Có lẽ trạng thái của tôi trông bất thường vì sự kết hợp giữa thuốc và rượu", tài tử giãi bày.

Ngoài ra, Lee Sang Bo còn tiết lộ bi kịch mất toàn bộ người thân, bao gồm cha mẹ và em gái. Thông tin tài tử qua đời ở tuổi 43 khiến nhiều khán giả bàng hoàng, xót thương.

