Lý do 'Nhất Tiếu Tùy Ca' của Trần Triết Viễn và Lý Thấm bất ngờ lội ngược dòng

Màn ảnh Hoa ngữ vừa chứng hiện một hiện tượng chưa từng có khi bộ phim cổ trang Nhất Tiếu Tùy Ca bất ngờ quay trở lại đường đua nhiệt độ sau một thời gian dài kết thúc. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này không chỉ khẳng định sức hút bền bỉ của tác phẩm mà còn giúp nam chính Trần Triết Viễn lập kỷ lục ấn tượng về khả năng duy trì sức nóng trên các nền tảng trực tuyến.

Trong bối cảnh thị trường phim ảnh chuyển biến không ngừng, việc một tác phẩm đã ra mắt hơn nửa năm như Nhất Tiếu Tùy Ca đột ngột vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng iQIYI là điều cực kỳ hiếm thấy. Thành tích này trực tiếp giúp Trần Triết Viễn lập kỷ lục về sự lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong sự nghiệp.

Khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy tên bộ phim vượt qua hàng loạt đối thủ mới để chiếm lĩnh top đầu, chứng minh sức mạnh của một tác phẩm có nội dung thực lực thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng truyền thông nhất thời.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công này chính là màn tương tác cực ngọt giữa Trần Triết Viễn và Lý Thấm. Trong vai Phó Nhất Tiếu, nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen nhờ tạo hình tướng quân dũng mãnh nhưng không kém phần thâm tình. Sự kết hợp ăn ý giữa một "nữ cường" sắc sảo và một nam thần trẻ tuổi đã tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ.

Chính sự ổn định trong phong độ diễn xuất và ngoại hình thăng hạng đã giúp Trần Triết Viễn lập kỷ lục về lượng thảo luận trên các diễn đàn phim ảnh trong những ngày qua.

Không đi theo lối mòn "ngôn tình hóa" quá mức, Nhất Tiếu Tùy Ca chinh phục người xem bằng kịch bản logic và những màn đấu trí kịch tính. Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa yếu tố võ thuật và tâm lý nhân vật.

Những tình tiết "ngược tâm" của cặp đôi chính được cài cắm khéo léo, khiến khán giả dù đã xem qua vẫn muốn quay lại thưởng thức. Việc tập trung vào chiều sâu kịch bản chính là bệ phóng vững chắc để Trần Triết Viễn lập kỷ lục với một tác phẩm mang giá trị xem lại cực cao.

