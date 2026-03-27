Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Sao quốc tế 27/03/2026 12:42

Seo In Young lần đầu chia sẻ chi tiết về quãng thời gian tạm dừng hoạt động sau bê bối năm 2017.

Seo In Young lần đầu hé lộ việc cô từng rơi vào trạng thái rối loạn hoảng sợ và trầm cảm nghiêm trọng. Trong video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân mới, nữ ca sĩ trực tiếp đọc lại những bình luận tiêu cực từng nhắm vào cô. Seo In Young cho biết đây là lần hiếm hoi bản thân đối diện công khai với những phản ứng dữ dội sau nhiều năm im lặng.

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Seo In Young xảy ra năm 2017 khi cô tham gia chương trình With You. Khi đó, một đoạn video hậu trường bị phát tán cho thấy nữ ca sĩ nổi nóng trong khách sạn, yêu cầu được nhận phòng ngay và lớn tiếng chửi thề. Hình ảnh này kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khiến cô phải rời chương trình ngay sau đó.

Nhìn lại sự việc, Seo In Young cúi đầu xin lỗi một lần nữa và khẳng định người cô lớn tiếng khi ấy là quản lý thân cận chứ không phải biên kịch như nhiều tin đồn lan truyền trước đây. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không phủ nhận hành vi của bản thân là sai trái.

Nữ ca sĩ giải thích thời điểm đó đoàn ghi hình phải di chuyển liên tục, ngủ tạm nhiều giờ ngoài đường để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tình trạng kiệt sức khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.

"Tôi đã uống thuốc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm. Tôi đến bệnh viện vì cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều thực sự đau đớn. Tôi không ngờ mình lại suy sụp đến mức đó. Đó là đỉnh điểm của chứng trầm cảm. Thực tế, tôi thậm chí không muốn sống nữa", Seo In Young nhớ lại giai đoạn khủng hoảng vì scandal.

Ngoài ra, Seo In Young cũng nhắc lại việc ly hôn chỉ sau 7 tháng lập gia đình. Cô kết hôn vào 2023 nhưng nhanh chóng ly hôn. Vợ chồng cô hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2024. Nữ ca sĩ cho biết từng nghĩ đến chuyện rời xa showbiz trong giai đoạn đó vì khủng hoảng và muốn sống lặng lẽ hơn.

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Khâu Tấn Vi, gương mặt quen thuộc của các chương trình ẩm thực qua đời đột ngột tại nhà riêng ở tuổi 50.

TIN LIÊN QUAN

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Đời sống 17 phút trước
Đúng 3 ngày 10, 11 và 12/2 âm lịch, 3 con giáp thoát nghèo thành công, Tài Lộc bám gót, vàng bạc ngập nhà, sống trong phú quý an nhàn

Đúng 3 ngày 10, 11 và 12/2 âm lịch, 3 con giáp thoát nghèo thành công, Tài Lộc bám gót, vàng bạc ngập nhà, sống trong phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Đời sống 52 phút trước
Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Đời sống 57 phút trước
Đúng 8h sáng mai, ngày 28/3/2026, 3 con giáp tiền vàng chất đầy tủ, thay phúc đổi mệnh, rũ bỏ vận đen, giàu càng thêm giàu

Đúng 8h sáng mai, ngày 28/3/2026, 3 con giáp tiền vàng chất đầy tủ, thay phúc đổi mệnh, rũ bỏ vận đen, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp công việc suôn sẻ đủ đường, tiền đầy túi, tình đầy tim, gánh vàng gánh bạc về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp công việc suôn sẻ đủ đường, tiền đầy túi, tình đầy tim, gánh vàng gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi sau ngày mai (27/3/2026)

3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi sau ngày mai (27/3/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước

Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau