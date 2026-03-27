Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Sao quốc tế 27/03/2026 11:05

Khâu Tấn Vi là gương mặt quen thuộc của các chương trình ẩm thực qua đời đột ngột tại nhà riêng ở tuổi 50. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào 14/3 nhưng đến nay mới được công bố. Một người bạn vì không thể liên lạc được với Khâu Tấn Vi và cũng không thấy anh xuất hiện tại cuộc hẹn nên đã tới nhà riêng.

Người này liên tục bấm chuông cửa và gọi điện nhưng không liên lạc được với nam MC nên đã báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt và phá cửa vào nhà, họ phát hiện nam MC nằm bất động trong phòng tắm.

 

Những dấu vết tại hiện trường cho thấy tại thời điểm xảy ra sự việc, nam MC đang đi vệ sinh. Sau quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định khả năng cao anh bị sốc tim.

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố - Ảnh 1

Gia đình xác nhận Khâu Tấn Vi có tiền sử bệnh tim và không phản đối kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người thân đã đưa thi thể anh về để lo hậu sự.

Khâu Tấn Vi được biết đến là đầu bếp và người dẫn chương trình gắn bó lâu năm với các nội dung quảng bá văn hóa ẩm thực bản địa. Trong nhiều năm hoạt động, anh thường xuyên tham gia các chương trình giới thiệu ẩm thực Hakka TV. MC cũng có mặt trong nhiều hoạt động giao lưu ẩm thực ở nước ngoài, trong đó có các chuyến công tác tại New York, Mỹ nhằm quảng bá món ăn truyền thống Đài Loan.

Sau khi thông tin được xác nhận, Hakka TV phát đi thông báo bày tỏ tiếc thương sâu sắc. Hakka TV cho biết nhà đài rất đau buồn trước sự ra đi của người cộng sự lâu năm và gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Sự ra đi đột ngột của Khâu Tấn Vi để lại tiếc nuối, bởi anh luôn bền bỉ theo đuổi công cuộc đưa văn hóa, ẩm thực truyền thống đến gần hơn với công chúng.

 

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5.2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Khâu Tấn Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

TIN MỚI NHẤT

Sao quốc tế 47 phút trước
Tặng bằng khen cho 7 cá nhân xả thân cứu người trong vụ cháy ở Hoàng Mai

Tặng bằng khen cho 7 cá nhân xả thân cứu người trong vụ cháy ở Hoàng Mai

Đời sống 51 phút trước
Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Sao quốc tế 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/3/2026, 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, khổ nạn chuyển Phúc Tài, ăn nên làm ra, may mắn đến liên tiếp

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/3/2026, 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, khổ nạn chuyển Phúc Tài, ăn nên làm ra, may mắn đến liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách "rước họa" vào thân

Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách "rước họa" vào thân

Dinh dưỡng 53 phút trước
Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp được lòng Quý Nhân, công việc xuôi chèo mát mái, làm giàu dễ dàng, tương lai xán lạn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/3/2026, 3 con giáp được lòng Quý Nhân, công việc xuôi chèo mát mái, làm giàu dễ dàng, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tấm thép 10 tấn đè nát cabin, tài xế xe rác tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Tấm thép 10 tấn đè nát cabin, tài xế xe rác tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

Thế giới 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 26/3/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 26/3/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'