Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố

Sao quốc tế 27/03/2026 11:05

Khâu Tấn Vi, gương mặt quen thuộc của các chương trình ẩm thực qua đời đột ngột tại nhà riêng ở tuổi 50.

Khâu Tấn Vi là gương mặt quen thuộc của các chương trình ẩm thực qua đời đột ngột tại nhà riêng ở tuổi 50. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào 14/3 nhưng đến nay mới được công bố. Một người bạn vì không thể liên lạc được với Khâu Tấn Vi và cũng không thấy anh xuất hiện tại cuộc hẹn nên đã tới nhà riêng.

Người này liên tục bấm chuông cửa và gọi điện nhưng không liên lạc được với nam MC nên đã báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt và phá cửa vào nhà, họ phát hiện nam MC nằm bất động trong phòng tắm.

 

Những dấu vết tại hiện trường cho thấy tại thời điểm xảy ra sự việc, nam MC đang đi vệ sinh. Sau quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định khả năng cao anh bị sốc tim.

Nam MC đột ngột qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay mới được công bố - Ảnh 1

Gia đình xác nhận Khâu Tấn Vi có tiền sử bệnh tim và không phản đối kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người thân đã đưa thi thể anh về để lo hậu sự.

Khâu Tấn Vi được biết đến là đầu bếp và người dẫn chương trình gắn bó lâu năm với các nội dung quảng bá văn hóa ẩm thực bản địa. Trong nhiều năm hoạt động, anh thường xuyên tham gia các chương trình giới thiệu ẩm thực Hakka TV. MC cũng có mặt trong nhiều hoạt động giao lưu ẩm thực ở nước ngoài, trong đó có các chuyến công tác tại New York, Mỹ nhằm quảng bá món ăn truyền thống Đài Loan.

Sau khi thông tin được xác nhận, Hakka TV phát đi thông báo bày tỏ tiếc thương sâu sắc. Hakka TV cho biết nhà đài rất đau buồn trước sự ra đi của người cộng sự lâu năm và gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Sự ra đi đột ngột của Khâu Tấn Vi để lại tiếc nuối, bởi anh luôn bền bỉ theo đuổi công cuộc đưa văn hóa, ẩm thực truyền thống đến gần hơn với công chúng.

 

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Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5.2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

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