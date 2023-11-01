Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy'

Sao quốc tế 01/11/2023 06:30

Vẻ đẹp nóng bỏng bất chấp tuổi tác cùng phong cách thời trang quyến rũ của 'nữ hoàng sắc đẹp' này đã khiến nhiều người không ngừng cảm thán.

Maribel Guardia, có vẻ đẹp và sự duyên dáng vượt thời gian như tên gọi của mình, đã ghi dấu ấn với biệt danh là "nữ hoàng sắc đẹp" từ rất nhiều năm trước, và ở tuổi 64, nhan sắc của cô vẫn tiếp tục thách thức thời gian. 

Trong thời đại mà ai ai cũng đều mong muốn có được một nhan sắc trẻ đẹp thì sắc vóc "nóng bỏng" và đường cong "cực cháy" của Maribel Guardia là minh chứng cho vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian. 

Maribel Guardia từng là hoa hậu cách đây 45 năm

Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 1Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 2

 

Maribel Guardia là Hoa hậu Costa Rica 1978 và là thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1978.

Sự nghiệp lẫy lừng của Maribel Guardia bắt nguồn từ những ngày cô trở thành nữ hoàng sắc đẹp, khi đăng quang Hoa hậu Costa Rica năm 1978.

Hành trình đáng chú ý của cô bắt đầu bằng việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1978. Cuộc thi đã tạo tiền đề cho sự nghiệp của cô trong giới giải trí.

Tài năng người Mexico gốc Costa Rica này đã phát triển sự nghiệp trở thành một nghệ sĩ đa tài, xuất sắc với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vũ công.   

Việc Maribel Guardia tham gia các cuộc thi sắc đẹp đã giúp ích cho sự nghiệp của cô

Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 3

Hành trình của Maribel Guardia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1978, tuy không lọt vào danh sách lọt vào vòng chung kết nhưng đã mang lại cho cô một sự công nhận khác. Cô được vinh danh với danh hiệu “Hoa hậu ăn ảnh”, một danh hiệu được coi là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của cô. Trải nghiệm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1978 đã giúp Maribel đã mở ra cánh cửa trong ngành điện ảnh Mexico, nơi cô ghi dấu ấn ở mảng phim ảnh khi xuất hiện trong nhiều bộ phim khác nhau.

Sự hiện diện của Maribel Guardia trong giới giải trí kéo dài hơn bốn thập kỷ. Trong những năm qua, cô đã thể hiện tài năng và vẻ đẹp vượt thời gian của mình trong nhiều buổi biểu diễn sân khấu, phim truyền hình, phim điện ảnh, chương trình thực tế và nhiều tác phẩm khác nhau.

Maribel Guardia tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình

Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 4

Ở tuổi 64, Maribel Guardia trông trẻ trung như thuở 19 tuổi khiến người hâm mộ thắc mắc bí quyết làm đẹp của cô là gì. 

Để duy trì làn da rạng rỡ, vũ khí bí mật của cô là massage mặt bằng đá lạnh hàng ngày để giúp khuôn mặt săn chắc hơn. Trên hết, Maribel Guardia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu bản thân, khẳng định vẻ đẹp thực sự bắt đầu từ việc chấp nhận bản thân.

Ngoài ra, Maribel Guardia ủng hộ việc tập thể dục thường xuyên, đề xuất ít nhất một giờ mỗi ngày, nhưng đối với những người có hạn chế về thời gian, cô ấy khuyên nên tập luyện nhanh chóng, cường độ cao trong 7 phút. Điều quan trọng không kém là ăn uống điều độ, vì chế độ ăn lành mạnh không chỉ hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn mà còn tăng cường sức khỏe và tinh thần tổng thể.

Maribel Guardia được mệnh danh là "bà ngoại gợi cảm"

Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 5Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 6Mỹ nhân được sao quốc tế khen ngợi hết lời: Là 'nữ hoàng sắc đẹp' năm 1978, U60 vẫn không già đi, sắc vóc 'nóng bỏng', đường cong 'cực cháy' - Ảnh 7

Maribel Guardia vui vẻ đón nhận tuổi tác của mình, hiểu rằng "tuổi trẻ vĩnh cửu" là một lý tưởng không thể đạt được. Trong cuộc đời của mình, cô đã phải đối mặt với nỗi đau lớn khi mất đi đứa con trai của mình.

Nhưng giữa những khó khăn trong cuộc sống, cô tìm thấy niềm an ủi và niềm vui khi có sự hiện diện của đứa cháu yêu quý của mình, José Julián. Cậu bé không chỉ trở thành người quan trọng nhất trong mắt của cô mà còn là nguồn sống của cô. 

Maribel Guardia có được biệt danh đáng mến là “bà ngoại gợi cảm”. Vẻ đẹp vượt thời gian, sự duyên dáng và sức hấp dẫn của cô khiến nhiều người cho rằng tuổi tác chỉ là con số đối với Maribel Guardia. Maribel Guardia vẫn sở hữu vóc dáng và thân hình quyến rũ dù đã bước sang tuổi 64. 

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